Россия не дает Беларуси снизить пошлины на электромобили 16 25.11.2019, 10:08

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Москва выступает оппонентом Минска по этому вопросу.

Россия выступает против снижения или отмены Беларусью пошлин на ввоз в страну электромобилей. Об этом в эфире ОНТ заявила заместитель начальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси Валентина Наговицына.

Представитель ГТК отметила, что в двух странах должны применяться единые ставки ввозных пошлин. Поэтому Беларусь не может самостоятельно для своих граждан изменить ставки, передает «Белсат».

«Шансы здесь 50 на 50, так как Россия уже сказала, что она заинтересована в развитии своего электромобилестроительтва. Соответственно, по этому вопросу Россия уже выступает нашим оппонентам», – подчеркнула Наговицина.

В июле 2018 года глава Беларуси подписал указ № 273 «О стимулировании использования электромобилей».

Согласно «Белоруснефти», в 2021 году в стране должно быть 500 зарядных станций для электромобилей.