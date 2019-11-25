«Слава Украине!»: чемпионский репортаж из Бреста 4 Андрей Масловский, «Трибуна»

25.11.2019, 10:38

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Как брестское «Динамо» прервало гегемонию БАТЭ.

– Ну-ка покажи протокол. Матвеенко на замене? Тайное оружие Ясинского. Выйдет во втором и забьет, – включает режим Нострадамуса коллега Николай Ходасевич перед матчем.

Если бы это слышал кто-то из игроков «Динамо», то наверняка расслабился бы и не переживал за результат. Прогнозы Николая сбываются очень редко. Вот и полузащитник «Витебска» на поле не появился и, конечно, тем более не забил.

Зато сработал другой джокер – динамовский. Весь сезон форвард Алексей Хобленко тащил команду голами, выходя на замену. В воскресенье Марцел Личка отправил украинца в старт, и тот не подвел. На 38-й минуте брестчанин подкараулил отскок мяча на линии вратарской и добил его. «Помог» украинцу вратарь гостей Дмитрий Гущенко, сыгравший не очень уверенно на выходе. Голевая передача на счету Артема Милевского.

Полный матч герой дня не сыграл и ждал финальный свисток на лавке. Когда тот прозвучал, нападающий повязал на себя украинский флаг и отправился носиться по полю. Бегать, впрочем, недолго. Следом на поле оказались болельщики, которые просто разрывали футболистов на части. Они просили фото, автографы, форму и просто рьяно обнимали.

– Алексей, джокер забил золотой мяч! – обращаюсь к Хобленко.

– Отличные эмоции. Помог команде. Эмоции замечательные. Мы победили и достигли цели. И какая разница, вышел на замену или со старта. Главное – делать свою работу.

– Слава Украине! – кричит болельщик и протягивает руку для пожатия.

– Героям слава! – отвечает Хобленко и продолжает. – Джокер джокером, но всегда надо быть в форме. Если не готов, никак ничего не добьешься.

– Кому посвящаешь успех?

– Своей жене и семье.

Больше других от болельщицкой любви «страдал» Артем Милевский. Его сперва принялись качать неподалеку от скамейки запасных, а потом буквально затискали. Артем не мог (да и не особо старался) сдерживать слезы. Позже он скажет, что завоевал с Брестом самое исключительное чемпионство для себя.

Затерзали болельщики и Чиди Осучукву. Нигериец пропустил весь сезон и вышел в чемпионском матче на одну минуту, сменив Милевского. После свистка Чиди не мог отбиться от желающих сфотографироваться. Пацаны обступили полузащитника и фоткались, фоткались, фоткались. В итоге на помощь пришел стюард. Картина была очень интересная. За одну руку Осучукву ведет стюард, а за другую в противоположном направлении тянут дети. Сбежать получилось раза с третьего.

Чуть более спокойно происходило общение поклонников и Дениса Лаптева. Форвард стойко переносил внимание.

– Денис, вы счастливы?

– Очень!

– Кому посвящаете победу?

– Своей семье!

– Думали, что когда-нибудь станете чемпионом?

– Конечно, в этом году :).

Свое второе интервью за год (первое было вскоре после перехода в «Динамо») нападающий давал на бегу. Команда только что ворвалась в конференц-зал ОСК «Брестский» и облила шампанским весь тренерский штаб Марцела Лички.

– Петрович, приятные воспоминания? – спросил кто-то из футболистов у спортивного директора «Динамо» Сергея Ковальчука, который был облит шампанским после победы в финале Кубка Беларуси-2018.

– Привет Шимусику! – выпалил кто-то более провокационный лозунг.

Брестчане вообще здорово повеселились в подтрибунке и прилично залили ее шампанским. Первым облили своего босса Александра Зайцева, когда тот общался с телевизионщиками. Руководитель в долгу не остался: выхватил огромную бутылку и устроил игрокам ответный душ.

– Это непередаваемые эмоции, – делится впечатлениями вратарь «Динамо» Александр Гутор. – Я давно не выигрывал чемпионат. А для Бреста это вообще первое чемпионство. Видел, сколько болельщиков выбежало на поле? В плане поддержки мы были в этом году вне конкуренции.

– Кому посвящаешь успех?

– Семье. Сегодня здесь не было моей супруги – она осталась дома с маленьким ребенком. Но зато тут был мой старший [сын]. И он разделил эти эмоции со мной. Это очень приятно! А также всему городу Бресту, всем людям – они заслуживают чемпионство.

– Думал, что чемпионом можно стать не в БАТЭ?

– Я когда в минское «Динамо» переходил, думал об этом. Стал с брестским и счастлив. В конце чемпионата нам противостояли хорошие команды. «Ислочь» вообще дома очень здорово играет, и никому из тех, кто боролся за «золото», не было легко на «маяковке». С «Шахтером» были моменты, которые потом… были озвучены. Но все решается на футбольном поле. Главное, что мы стали чемпионами. А что было раньше – неважно.

– Олег, а ты вообще думал когда-нибудь, что можешь стать чемпионом? – вопрос Веретило.

– Нет, – смеется экс-защитник минского «Динамо» и «Минска».

***

Сергей Кисляк приветствует генерального секретаря «Динамо» Владимира Мачульского. Брестчане тепло обнимаются и обмениваются пожеланиями удачи.

– Сергей, волос седой у тебя нашел. Ты видел?

– Да где тут будешь спокойным, когда такое…

– Тише-тише, не заводись :)

На сей раз АБФФ спрятала чемпионский Кубок в судейской. Видимо, с таким расчетом, что достать его сможет только Кисляк. Но ломиться в помещение никому не пришлось. Вскоре после окончания матча трофей вынесли на поле – кубок «Динамо» вручил экс-глава клуба Владимир Базанов. И началось!

– Наверное, сейчас еще никто не осознает, что мы сделали, – говорит защитник «бело-голубых» Александр Павловец. Футболист уже расстался со своей футболкой и стоял в одном термобелье. – Мы шли к этому целый год. И титул – кропотливый труд не только футболистов, но и всего клуба.

– Последние шаги были самыми тяжелыми?

– Очень. Не представляете, на сколько давил на нас результат и то, что происходит вокруг. Все же могло закончиться раньше, но по тем или иным причинам не получалось. Сейчас мы сделали то, что никто не мог сделать уже очень долгое время. От этого и было тяжело. Но мы это сделали! Мы горды собой. Мы очень рады, что сделали это перед людьми, которые здесь, с нами, на стадионе, которые болеют за нас. Перед игрой нас не надо было как-то настраивать. Тренерам ничего не надо было говорить. Надо было выйти и сделать то, что делали предыдущие 28 игр. И мы сделали.

– Кому посвятишь успех?

– Всей семье, но в первую очередь папе. Это кубок для него. Он прошел этот путь со мной с самого моего раннего возраста. То, что он со мной пережил… Он сейчас проживает свою вторую футбольную жизнь. Кубок – это его заслуга. Как и всей моей семьи. Но в первую очередь – это заслуга отца.

– Подожди, дай подержаться за Кубок. Подойду потом, – Александру Зайцеву очень трудно идти по полю. Босса «Динамо» то и дело останавливают и просят об интервью. Минут через 15, когда футболисты получили трофей и вдоволь с ним набегались, Зайцев снова оказался в нужной точке.

– Подержали. Какой он?

– Обычный :)

. Вы же поймите, мы давно к этому шли, мы в себя верили, и мы взяли то, что хотели! Вот и все, что я чувствую сейчас. Забрал Кубок у капитана, когда они несли его мимо фанов. Так вот я очень рад за них: за фанов, за Нехая, за банду. Ребята этого достигли. Они собрались и сделали свое дело. Есть чем гордиться.

– Каким будет празднование?

– Я обещал, что свожу на перекресток пьяных прапорщиков. Поэтому после игры с минским «Динамо» заедем туда и немного отпразднуем. После чего 5 декабря устроим праздник в Бресте. А потом игроки уйдут в отпуск.

– Какие-то награды или премиальные предусмотрены?

– В рамках оговоренного перед сезоном.

– Какие ощущения от успеха?

– Подожди, Ковальчуку отвечу. Сергей Михалыч! Алло! Спасибо!.. Министр, – пояснил бизнесмен и чуть отошел в сторонку. Важные люди общались несколько минут и даже вырулили на тему сборной Беларуси.

– Даст Бог, грузин сдюжат, – сказал Зайцев на прощанье и снова «вернулся» в Брест.

– Так ощущения какие?

– Шли-шли и пришли. Это же математика! Выстраиваешь систему, вкладываешь деньги и следишь, чтобы она не сбилась. Это грубо, но на самом деле футбол – бизнес сложный, который во многом зависит от человеческого фактора. Мы за это его любим и ненавидим. Скажу честно, ни в одном деле, которое начинал, нет такого удовольствия, как здесь. Ведь тут очень много завязано на эмоциях. Верил, что мы станем чемпионами. А че тут такого? БАТЭ – команда уважаемая, но времена немножко меняются. Хотя наверняка они в следующем сезоне сделают еще больше, чем в этом. Будет интереснее.

***

– Ой, здравствуйте, с победой! – бодрая женщина вылавливает Марцела Личку у лифта и буквально душит в объятиях. – Помните, я подходила и сказала: «Вы должны стать чемпионами»! И вы стали! Молодцом! Спасибо вам огромное. Впервые в жизни Брест первый! Спасибо!

Чех был смущен, польщен и тронут одновременно. Он тепло обнял женщину и пожелал ей удачи. Только что он дал свою первую «мокрую пресс-конференцию». От него пахнет победой и шампанским.

– Вы счастливы?

– Да! Я перед сезоном говорил, что чемпионами станем или в 29-м, или в 30-м туре. И я рад, что сделали это дома. В последнем туре это сделать было бы очень сложно. Можно было и сегодня видеть, что игра была немного стрессовой. Мои игроки всегда спокойны с мячом, а тут нервничали и волновались. Мы забили один гол и хорошо работали в защите. Гути – ноль сзади. Это супер!

– Что будете делать вечером?

– Сейчас поеду домой и переоденусь – весь в шампанском :)

. Босс говорил, что будет ужин, надо сходить. Я уже спокоен. Давление уходит. Буду отдыхать. А завтра проснусь чемпионом.

Андрей Масловский, «Трибуна»