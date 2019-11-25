Ученые: Современные обезьяны по интеллекту обходят предков человека 6 25.11.2019, 10:44

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Мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека.

Австралийские ученые провели исследование и пришли к выводу, что современные обезьяны умнее австралопитеков - предков человека, существовавших от 4 до 1,8 млн лет назад. Об этом говорится в статье журнала The Royal Society Publishing, передают «Аргументы и факты».

Специалисты сравнили интеллект и данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и ширину отверстий в черепной коробке. Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 - австралопитеков. Оказалось, что приток крови к мозгу современных животных примерно в два раза превышает такой же показатель австралопитеков.

По мнению ученых, мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, несмотря на его меньший размер. Это доказывает, что интеллект связан не только с размером мозга, но и с количеством соединений между нейронами.