Брат в штатском 2 Виталий Портников

25.11.2019, 10:58

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Виталий Портников

В Кремле просто не умеют любить иначе.

Президенту Сербии Александру Вучичу накануне поездки в Россию и переговоров с Владимиром Путиным пришлось созывать Национальный совет безопасности и обсуждать инцидент с подкупом российским шпионом сотрудника сербских спецслужб. Ситуация действительно досадная. В Белграде ещё могли объяснить агрессивное отношение Кремля к президенту соседней Черногории Мило Джукановичу. Действительно, Джуканович не оправдал российских ожиданий и не превратил свою маленькую страну в "непотопляемый авианосец" кремлёвских геополитических претензий, добился вступления Черногории в НАТО и работает над её сближением с Евросоюзом. А Вучич остается преданным союзником Москвы ещё и потому, что его страна нуждается в поддержке России по косовскому вопросу. Сербия не собирается присоединяться к НАТО, она отказалась вводить санкции против России вместе с другими странами – партнерами Евросоюза, она подписала пусть и символическое, но важное для российской пропаганды соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, она принимает Путина как императора, её военное ведомство сотрудничает с Министерством обороны России. Что еще нужно?

А нужно многое. В России решительно не хотят замечать, где, собственно, находится Сербия, да это, похоже, никому в Кремле и не интересно. В России воспринимают внешнюю политику Вучича как изощренный обман, цель которого – усыпить бдительность кремлёвских товарищей и сербского народа и увести братскую Сербию на прогнивший Запад. Украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович тоже ведь считали, что в подписании Основополагающего акта о сотрудничестве с НАТО или в стремлении подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом нет ничего криминального. Что они остаются "своими" для российской политической и олигархической элиты, целуются с дерипасками и не помышляют о вступлении в НАТО. А в Кремле к каждому их шагу в сторону относились как к самому настоящему предательству. И понятно, что шпионить в такой ненадёжной стране – святое дело, а то обманут и не поморщатся!

Но если Вучичу не хочется вспоминать о такой далёкой стране, как Украина, пусть обратится к собственной истории. Вспомнит, что маршал Иосип Броз Тито был боевым соратником Иосифа Сталина и политическим союзником Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Сталин его возненавидел, а Хрущев и Брежнев относились с нескрываемым подозрением просто потому, что не могли командовать титовской Югославией так, как находящимися под фактической советской оккупацией "странами народной демократии". Понятно, что советский шпионаж в СФРЮ был делом обыденным – от попыток организовать диверсии и покушения во времена Сталина до вербовок и получения секретной информации во времена Хрущева и Брежнева. Просто Тито не воспринимал это с удивлением и не спрашивал советского посла "Почему?". Потому что понимал: всё это из-за того, что он – президент страны, которая не является колонией Советского Союза и не подчиняется прихотям кремлевских обитателей.

Вучичу тоже будет не очень сложно ответить себе на вопрос "Почему?", если он не получит удовлетворительных объяснений от российского посла или даже от президента России, с которым вскоре будет встречаться. Потому, что он президент Сербии. И сколько бы он ни рассказывал в Кремле о братской дружбе русского и сербского народов, Сербия всё равно останется государством со своими интересами, государством, руководителям которого нельзя просто приказывать, и при этом государством, которое постоянно пытается обменять свои слова о дружбе на конкретную помощь. А руководителям такого государства по определению нельзя доверять, даже если это Беларусь, не то что Сербия.

Поэтому столько, сколько Сербия будет существовать как суверенное государство, российские шпионы будут пытаться подкупить ее разведчиков, российские резиденты – получить информацию с военных объектов, а представители культурных центров – вербовать политиков и журналистов. И на месте Вучича я бы не сильно раздражался по этому поводу и не мучил бы российского посла риторическими "Почему?". Ведь российский шпион с пачкой банкнот за пазухой – самое точное доказательство того, что Сербия существует, что у неё есть свои интересы в этом мире, что в России с ней считаются. В Кремле просто не умеют любить иначе.

Виталий Портников, svoboda.org