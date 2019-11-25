закрыть
25 ноября 2019, понедельник, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Избирком: Оснований для признания подсчета голосов не имеется

7
  • 25.11.2019, 11:28
  • 3,753
Избирком: Оснований для признания подсчета голосов не имеется
иллюстрационное фото Reuters

Описка по Фрейду?

"Оснований для признания подсчета голосов на избирательном участке для голосования №28 Брестского-Восточного избирательного округа №3 не имеется". Так ответила председатель окружного избиркома М. Колбик на жалобу наблюдателя. Документ опубликовала в "Фейсбуке" экс-кандидат в депутаты Анна Канюс, сообщает "Еврорадио".

Сама экс-кандидат прокомментировала ответ саркастической фразой: "Описка окружной комиссии по Фрейду?"

Кстати, наблюдатель Юрий Вощенчук, снявший знаменитое видео про "девушку с бюллетенями", был как раз доверенным лицом Анны Канюс.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич