Избирком: Оснований для признания подсчета голосов не имеется 7 25.11.2019, 11:28

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иллюстрационное фото Reuters

Описка по Фрейду?

"Оснований для признания подсчета голосов на избирательном участке для голосования №28 Брестского-Восточного избирательного округа №3 не имеется". Так ответила председатель окружного избиркома М. Колбик на жалобу наблюдателя. Документ опубликовала в "Фейсбуке" экс-кандидат в депутаты Анна Канюс, сообщает "Еврорадио".

Сама экс-кандидат прокомментировала ответ саркастической фразой: "Описка окружной комиссии по Фрейду?"

Кстати, наблюдатель Юрий Вощенчук, снявший знаменитое видео про "девушку с бюллетенями", был как раз доверенным лицом Анны Канюс.