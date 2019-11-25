Избирком: Оснований для признания подсчета голосов не имеется

Избирком: Оснований для признания подсчета голосов не имеется7
- 25.11.2019, 11:28
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Описка по Фрейду?
"Оснований для признания подсчета голосов на избирательном участке для голосования №28 Брестского-Восточного избирательного округа №3 не имеется". Так ответила председатель окружного избиркома М. Колбик на жалобу наблюдателя. Документ опубликовала в "Фейсбуке" экс-кандидат в депутаты Анна Канюс, сообщает "Еврорадио".
Сама экс-кандидат прокомментировала ответ саркастической фразой: "Описка окружной комиссии по Фрейду?"
Кстати, наблюдатель Юрий Вощенчук, снявший знаменитое видео про "девушку с бюллетенями", был как раз доверенным лицом Анны Канюс.