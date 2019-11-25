Преемника российского робота «Федора» назвали в честь внука Рогозина 6 25.11.2019, 11:37

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Робот «Федор»

В российской госкорпорации отказываются комментировать этот факт.

На смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем, рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

«Робот получил предварительное название ARTEM — Automatic Research and TEsting Machine (автоматическая исследовательская и испытательная машина. —прим.)», — пояснил Блошенко, не объяснив причин выбора такого имени.

Имя побывавшего в 2019 году на Международной космической станции Федора (FEDOR) расшифровывают, как Final Experimental Demonstration Object Research, то есть «финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований». При этом известно, что Федором зовут старшего внука главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2013 году Рогозин вновь стал дедом — у него появился внук Артем. Кроме того, у главы «Роскосмоса» есть внучка Мария.

«Мы не комментируем, это пока все только разговоры», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на вопрос, является ли одинаковое имя внука главы корпорации и название нового робота совпадением.