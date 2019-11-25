КПЧ ООН встал на защиту белорусского журналиста 25.11.2019, 12:11

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Власти нарушили права Константина Жуковского.

21 ноября Комитет по правам человека ООН опубликовал два решения (№2955/2017 и 3067/2017) по жалобам белорусского журналиста Константина Жуковского, которого в течение 2015-2016 годов власть систематически преследовала за сотрудничество с телеканалом «Белсат», сообщает ПЦ «Весна».

Опубликованные решения комментирует «Гомельской весне» адвокат Жуковского в КПЧ ООН, юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко.

Юрист вспоминает, как в течение 2015-2016 годов его доверителя Константина Жуковского суды привлекали за незаконное изготовление информации к ответственности 12 раз. Сумма присужденных штрафов составила более 5 тыс. Евро (5 626 Евро). Все эти штрафы были последовательно обжалованы в Комитете ООН по права человека, и как оказалось, не напрасно.

«В обоих решениях международные эксперты признали белорусское правительство ответственным за нарушение прав журналиста-фрилансера на сбор и распространение информации. Комитет по правам человека обязал белорусское правительство предоставить жертве нарушений эффективные средства правовой защиты, включая полное возмещения ущерба, возместить любые расходы, понесенные автором, и предоставить ему адекватную компенсацию. Беларусь также обязана принять меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем, в частности путем пересмотра своего национального законодательства о СМИ и практики его применения», - прокомментировал решения ООНовского Комитета защитник прав журналистов.

Он также добавил, что согласно принятым решениям, Беларусь обязана в течение 180 дней предоставить в КПЧ ООН информацию об исполнении принятых решений Комитета. Государству также предложено опубликовать принятые решения и широко их распространить на своих официальных языках.

Напомним, вплоть до 2019 года в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство вело бескомпромиссную борьбу. Только после возросшего количества жалоб в Комитете ООН по правам человека белорусские чиновники перестали твердить, что аккредитация благо, которое не замечают сами журналисты.

Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а журналисты должны показать чиновникам, что информация, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркивает эксперт.

Юрист отметил, что срок рассмотрения жалоб в Комитете ООН по правам человека сегодня составляет от 3-х до 5-ти лет.

Ранее он зарегистрировал здесь и ведет коммуникацию с белорусским правительством по жалобам журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансеров Кастуся Жуковского, Андрея Толчина и Натальи Кривошей, блогера с Октябрьского Андрея Паука, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной, журналиста с Могилева Александра Буракова.