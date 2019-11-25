Психолог: Между властью и народом здоровой связи нет никакой 5 25.11.2019, 12:21

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Фото: Леонид Судаленко

Кем считают нас, избирателей?

Ученый, психолог и консультант Елена Ермакова считает, что прошедшие «выборы» в «парламент» — это реалистичный ответ на вопрос, как мы живем и что происходит, передает «Солидарность».

— На мой взгляд, эти выборы превзошли все остальные, — заявила эксперт в программе Примус. — Между властью и народом здоровой связи нет никакой. Есть явные нарушения, настолько грубо сделанные, что изумляешься даже: как же так? Век технологий, IT-страна, и тут ходят девушки с пачкой бюллетеней... Потом нам еще кто-то пытается объяснить: а может быть, она хотела открытки туда вбросить?

Казалось бы, за этими проколами должны были бы последовать ну хоть какая-то имитация непредвзятой реакции. Хотя бы имитация попытки разобраться, устранить недостатки. Разыграть эту карту — «смотрите, мы честные».

Не происходит этого. Нам просто говорят, что это все неправда, что там какие-то не такие наблюдатели. а что значат все эти ролики, записи нам вообще не разъясняют, нам только говорят, что все это незаконно. И тогда у меня возникает вопрос: что такое закон в нашей жизни?.. Я возмущаюсь, кем считают нас, избирателей?