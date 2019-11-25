72% поляков хотят больше расходов на оборону 25.11.2019, 12:27

Фото: PAP

Средний мировой показатель составляет 48%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Forsal.pl, об этом свидетельствует результат международного опроса Ipsos.

Опрос касался восприятия глобальных угроз в различных странах мира. Его результат объявили на Международном форуме по безопасности, который состоялся в канадском Галифаксе.

Высокий процент людей, которые поддерживают повышение оборонных расходов, только в Индии - 81%. Средний показатель в 28 опрошенных странах составил 51%.

40% поляков считают, что риск вооруженного конфликта с участием их страны в следующем году очень или вполне реален. Средний мировой показатель составляет 48%.

В то же время только 34% польских респондентов верят, что правительство способно обеспечить высокий уровень безопасности и защиты.