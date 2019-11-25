Маск представил автомобиль, который изменит автомир 10 Стефан Благовисный

25.11.2019, 12:35

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Он решил посягнуть на святыню американских автолюбителей.

Помните, как еще совсем недавно любители хайпа разгоняли в Интернете новости о том, как американские реднеки на пикапах издеваются над владельцами Tesla, блокируя электрозаправки? Им, наверное, было очень смешно, но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Не знаю, смешно ли было Илону Маску, пока он готовил свою "ответочку" этим злобным любителям большущих матерых машин. Но месть получилась отменной: презентованный пару дней назад пикап Tesla Cybertruck буквально взорвал Интернет. "Отето уродец!", - пишут одни, "Суперский прорыв!", - отвечают другие. Уже очевидно, что тесловский электропикап никого не оставил равнодушным. Как по мне, полномасштабной революции, может, и не произошло, но то, что мир пикапов уже не будет прежним - это факт.

Уже очевидно: Маск решил посягнуть на святыню американских автолюбителей - на самый популярный класс в США, класс пикапов. Только за 2018 год их было продано около 2 миллионов. Именно пикапы традиционно занимают первые строчки рейтингов продаж в стране: уже не первый год в ТОП-3 неизменно фигурируют Dodge Ram Pickup, Chevrolet Silverado и Ford F-Series. А последний так вообще уже десятки лет - самая популярная модель в Америке. Так что задача у Маска - сверхамбициозная. Но разве ему впервой?

Вообще же пикап - это такой себе легкий грузовик. Изначально он использовался в чисто утилитарных целях, как рабочая лошадка с минимумом удобств. Впервые они появились еще в начале ХХ века, а в конце 1910-х их поставили на конвейер.

Пикапы покупали фермеры, строители, сервисные компании - все, кто имел дело с перевозкой небольших грузов. Но Америка не была бы Америкой, если бы оставила эту машину в исключительно "рабочей" нише. Так что, начиная с 70-х, пикап превращается в такой себе автомобильный символ предпринимательства в США. Из рабочей лошадки - в один из признаков статуса.

Эволюция, которую прошел пикап, не слишком повлияла на его внешний вид: по прежнему это огромные, как для легкового авто, брутальные и крепкие машины. Они надежны, выносливы, ремонтопригодны и у них отличная проходимость. Практичность в этих машинах переплелась с символичностью: пожалуй, пикап даже можно назвать одним из символов США: мощный, буйный, неостановимый, он уже давно вошел в канон "американской мечты".

Я имел удовольствие ездить на очень разных пикапах: протестил и Mitsubishi L200, и Volkswagen Amarok, и, конечно же, американскую классику, Dodge Ram. Что могу сказать в итоге? Крутейшие машины - брутальные, мощные, особенно, - американцы, типа того же Ram. Лично мне философия пикапов очень даже заходит… И тут должно следовать пресловутое "но". К сожалению, оно тут уместно, ведь последние модели пикапов все дорожают, стают более шикарными и понтовыми. Вообще удивительно, как они до сих пор не утратили свою популярность, растеряв, похоже, всю свою философию…

Последний момент заставляет меня по-новому взглянуть на Tesla Cybertruck. Согласитесь, было бы совсем тупо обозвать его "отличной местью электрокаров пикапам", не копнув глубже. Как по мне, Маск и тут заслуживает на искреннее восхищение: на самом деле своей новой разработкой Tesla… напоминает всем, зачем на самом деле нужен пикап.

И пусть не обманывает смелый дизайн "как в Blade Runner". Достаточно посмотреть на характеристики Cybertruck - низкую, как для класса, цену, традиционно небольшую стоимость владения электромобилем, отличную мощность и кучу эксклюзивных технологий, чтобы понять: имеем потенциального хитяру.

Чем больше всматриваться в суть характеристик Cybertruck, тем меньше хочется акцентировать на дизайне и вспоминать фейл с "недобронированным" стеклом (как на мой вкус, история с соскользнувшей кувалдой, которая не нанесла вреда кузову, мощнее и убедительнее). Всего за $39900 можно будет купить заднеприводную модель с одним мотором, максимальной скоростью 176 км/ч, запасом хода 400+ км, и массой буксируемого прицепа в 3,4 тонны. Есть еще промежуточная модель, есть и топовая - за $69900 можно купить полноприводный Cybertruck с тремя моторами, максималкой 209 км/ч, запасом хода аж 800+ км, и массой буксируемого прицепа в 6,3 тонны. До скорости 100 км/час эта моща разгоняется всего-то за 2,9 секунд.

В салоне каждой из моделей поместятся шесть человек. Как и все Tesla, Cybertruck получил большой тачскрин, а вот приборной панели ему, прогнозируемо, не досталось. Зато футуристичный руль-штурвал отлично рифмуется с внешним видом модели.

Продажи Tesla Cybertruck стартуют в 2021 году, однако уже за первые два дня после презентации пикап получил 146 000 предзаказов. А это, на минуточку, около $7,55 млрд в денежном выражении. Интересно, что базовую модель заказывают не так активно, как двух- и трехмоторную - 17% против 42% и 41% соответственно. И это только первые цифры, уверенно доказывающие потенциальную хитовость кибер-пикапа.

И вот теперь представьте, как в 2021 все это великолепие выедет на американские дороги. Я уверен, что все сомнения по поводу "не слишком ли смелый дизайн" тут же отпадут, и Cybertruck очень быстро станет, если не общепринятым стандартом, то примером для подражания со стороны многих автопроизводителей. "Уродцем" его уже вряд ли посмеют назвать.

Да и что тут греха таить: я сам очень внимательно присматриваюсь к этой модели. Уверен, что Tesla Cybertruck будет пользоваться спросом в автопарке компании, присоединившись к столь популярным Tesla Model 3 и Tesla Model S.

У первого пикапа от Маска есть все шансы стать культовым - и не только в модельном ряду Tesla, но и в своем классе, наряду с уже легендарными Ford F-150 и Dodge Ram. Осталось дождаться 2021 года и убедиться в этих прогнозах. Надеюсь, к тому времени техники Tesla и с "пуле(не)пробиваемым" стеклом разберутся - тогда уж будут все основания претендовать на безупречность в мире брутальных пикапов.

Стефан Благовисный, liga.net