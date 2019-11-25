Первая ракетка Беларуси объявила о своей помолвке 25.11.2019, 12:37

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Избранник Арины Соболенко не из Беларуси.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко объявила о своей помолвке в передаче "Макаенка, 9" на "Беларусь 1", передает pressball.by.

- Что у тебя за кольцо на безымянном пальце?

- Не хотелось бы это комментировать. Но пока вот так.

- Девушки просто так не надевают кольцо на безымянный палец.

- Это просто помолвка. Свадьбы не будет. Я немножко против свадеб. Просто помолвлена.

- Так расскажи.

- Нет! Вырезайте это все.

- Слухов много ходит.

- Нет, это не Дмитрий Турсунов.

- Этот человек из Беларуси?

- Нет.