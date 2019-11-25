Первая ракетка Беларуси объявила о своей помолвке
- 25.11.2019, 12:37
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Избранник Арины Соболенко не из Беларуси.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко объявила о своей помолвке в передаче "Макаенка, 9" на "Беларусь 1", передает pressball.by.
- Что у тебя за кольцо на безымянном пальце?
- Не хотелось бы это комментировать. Но пока вот так.
- Девушки просто так не надевают кольцо на безымянный палец.
- Это просто помолвка. Свадьбы не будет. Я немножко против свадеб. Просто помолвлена.
- Так расскажи.
- Нет! Вырезайте это все.
- Слухов много ходит.
- Нет, это не Дмитрий Турсунов.
- Этот человек из Беларуси?
- Нет.