закрыть
25 ноября 2019, понедельник, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Первая ракетка Беларуси объявила о своей помолвке

  • 25.11.2019, 12:37
  • 2,072
Первая ракетка Беларуси объявила о своей помолвке
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Избранник Арины Соболенко не из Беларуси.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко объявила о своей помолвке в передаче "Макаенка, 9" на "Беларусь 1", передает pressball.by.

- Что у тебя за кольцо на безымянном пальце?

- Не хотелось бы это комментировать. Но пока вот так.

- Девушки просто так не надевают кольцо на безымянный палец.

- Это просто помолвка. Свадьбы не будет. Я немножко против свадеб. Просто помолвлена.

- Так расскажи.

- Нет! Вырезайте это все.

- Слухов много ходит.

- Нет, это не Дмитрий Турсунов.

- Этот человек из Беларуси?

- Нет.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич