СМИ: В партии Нетаньяху пройдут праймериз 25.11.2019, 13:03

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Ранее Гидеон Саар заявлял о готовности сменить многолетнего лидера партии «Ликуд».

Израильская партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху проведет голосование по кандидатуре лидера, сообщил в воскресенье один из оппонентов Нетаньяху. В адрес многолетнего лидера звучат все более настойчивые требования уйти в отставку, после того как ему были предъявлены обвинения в коррупции, сообщает «Голос Америки».

Израильские СМИ сообщили, что внутренние праймериз «Ликуд» пройдут через шесть недель. Эти сроки пока не подтвердил представитель партии, с которым не удалось связаться.

Депутат Кнессета от «Ликуд» Гидеон Саар, который бросил вызов Нетаньяху, написал в Твиттере, что он «приветствует согласие премьер-министра провести праймериз по выбору партийного руководства». Обвинения Нетаньяху были предъявлены в четверг на фоне политических неурядиц в стране, после того как ни Нетаньяху, ни его основной соперник на всеобщих выборах, центрист Бенни Ганц, не смогли получить большинство в парламенте по итогам выборов в апреле и сентябре.

Нетаньяху отвергает обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он заявил, что будет оставаться в должности и защищать себя.

Консервативный лидер, для которого нынешний срок полномочий – четвертый, в воскресенье пытался создавать впечатление, что дела идут как обычно: он поехал к северным границам страны и вновь говорил об угрозе со стороны Ирана.

Верховный суд Израиля отклонил петицию наблюдательной группы с требованием отставки Нетаньяху.

«Движение за качественное правительство в Израиле» в поданных в суд документах отметило, что первые в истории страны обвинения против действующего премьер-министра являются «пересечением красной линии и серьезным ударом по доверию общественности к правящим институтам».

Суд отклонил ходатайство о принуждении Нетаньяху к уходу в отставку или его временном отстранении от должности. Суд заявил, что наблюдательная организация не исчерпала других возможностей, таких как прямое обращение к самому Нетаньяху и генеральному прокурору Израиля.

Со своей стороны, Нетаньяху сосредоточил свое внимание на вопросах безопасности и посетил Голанские высоты вместе с высшим военным руководством.

«Я делаю все для того, чтобы правительство работало, кабинет работал, всячески способствуя безопасности граждан Израиля и обеспечивая моменты, которые имеют решающее значение для Израиля», – заявил он в видеообращении.

Он вновь выразил обеспокоенность по поводу попыток Ирана закрепиться в ряде стран Ближнего Востока в военном плане, заявив, что Израиль «будет принимать меры для предотвращения попыток Ирана создать в Ираке и Йемене базы для ракетных ударов по Израилю».

Политический вызов

Несмотря на это, израильские СМИ фокусировались на политических вызовах для Нетаньяху. По мнению комментаторов, в суды могут поступить и другие петиции.

После того как Нетаньяху не удалось сформировать правительство, этот мандат был передан Ганцу, но и он истек в среду. На следующий день президент Израиля объявил о начале трехнедельного периода, в течение которого законодатели могут выдвинуть из своих рядов представителя, который попытается собрать правящую коалицию.

Если это не получится, то будут объявлены новые парламентские выборы – уже третьи за этот год.

Саар бросил вызов надеждам Нетаньяху на то, что он получит эту парламентскую номинацию.

«Спасти страну, избавить ее от кризиса и обеспечить продолжение правления «Ликуд» можно только одним способом – если мы сегодня объявим о проведении внеочередных праймериз и проведем их в течение этого 21 дня», – заявил Саар израильскому «12 каналу».

С менее конфронтационным предложением выступил другой законодатель от «Ликуд», Нир Баркат, призвавший назначить заместителя Нетаньяху, который занял бы его место в случае, если его вынудят временно отстраниться от работы.

Ранее Саар заявлял о возможности баллотироваться на пост лидера «Ликуд».

Позитивно оценив рекордно долгий срок полномочий Нетаньяху и отметив, что премьер-министр считается невиновным, пока его вина не будет доказана, Саар осудил попытки премьера представить его уголовное преследование как «попытку переворота» с участием полиции, прокуратуры и СМИ.

«Говорить так – не только неправильно, но и безответственно. Это полный отрыв от реалий», – заявил Саар.

Представитель партии «Ликуд» ранее в тот же день осудил этот вызов.

«Печально видеть, что в то время как премьер-министр Нетаньяху обеспечивает безопасность Израиля на всех направлениях и работает над сохранением правления «Ликуд», Гидеон Саар, по привычке, проявляет нулевую лояльность и максимально занимается подрывной деятельностью», – сказал пресс-секретарь.