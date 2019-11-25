В Беларуси новая волна мошенничества с карточками 5 25.11.2019, 13:04

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Теперь жертвы — пенсионеры.

В Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карточек пенсионеров. Мошенники действуют в социальной сети «Одноклассники», а их жертвами становятся держатели специальных карточек для пенсионеров «Бархат», которые выпускает Беларусбанк. Об этом рассказывает МВД.

Как сообщают правоохранительные органы, только в Узденском районе за несколько дней жертвами такого вида мошенничества стали четыре женщины. Схема выглядит так: жертве приходит сообщение от кого-либо из друзей о том, что Беларусбанк проводит акцию и разыгрывает среди держателей карт «Бархат» денежные призы. Все, что нужно для участия, — прислать данные своей карточки. Но на самом деле это сообщение присылает не знакомый жертвы, а мошенник, взломавший его страницу.

— Женщины ничего об этом не знали и, не раздумывая, соглашались на помощь своих собеседников, которые всего лишь просили сообщить данные платежных карт. В последующем с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела, — комментирует начальник ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Дмитрий Дудков.

В милиции подчеркивают, что пенсионеры были выбраны не случайно: они более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности. Мошенники, взламывающие страницы других людей и пишущие от их лица, могут выведывать у жертв данные банковских карт, остатки на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные. В зависимости от полученных данных мошенники переводят деньги на другие счета либо с помощью реквизитов, либо через интернет-банкинг.

В МВД дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя и свои деньги:

ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте никому платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;

проверяйте, с кем общаетесь: от имени друга сообщения и просьбы помочь может писать мошенник;

не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;

применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками: двухфакторная авторизация, СМС-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.;

используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;

не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;

не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;

при посещении сайтов обращайте внимание на адрес интернет-ресурса.

В последнее время случаи мошенничества с банковскими картами участились. В первую очередь речь идет о так называемом вишинге — телефонном мошенничестве, когда злоумышленник представляется, например, сотрудником банка и выманивает у жертвы данные ее карты и даже пароли из СМС-сообщений. Буквально за два дня в милицию обратилось более 150 жертв вишинга. О проблеме телефонного мошенничества заговорили и в Нацбанке.