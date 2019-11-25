На этой неделе в Беларуси потеплеет 1 25.11.2019, 13:22

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Фото: charter97.org

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе.

Синоптики обещают в ближайшие дни постепенное потепление. Если во вторник термометры покажут максимум только +3, то в пятницу по югу уже до +8. Кроме того, будет много осадков. В основном прогнозируются мокрый снег и дождь, но в воскресенье также и просто снег, передает belmir.by.

Во вторник 26 ноября ночью 0..-6, по востоку -7..-10, днем -3..+3. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед.

В среду 27 ноября ночью от -8 по востоку до +1 по юго-западу, днем -2..+5. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, а также слабые туман и гололед.

В четверг 28 ноября ночью 0..-6, по юго-западу +1..+3, днем -2..+4, по юго-западу +5..+7. На большей части территории кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами слабые туман и гололед.

В пятницу 29 ноября ночью 0..+5, по северо-востоку при прояснениях до -3, днем 0..+5, по юго-западу +6..+8. На большей части территории кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку дождь и мокрый снег, а также слабый гололед. В отдельных районах туман.

В субботу 30 ноября ночью -2..+3, по востоку -5..-7, днем от -1 по северо-западу до +5 по юго-востоку. На большей части территории кратковременные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье 1 декабря ночью -1..-7, днем -4..+3. В отдельных районах кратковременный снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.