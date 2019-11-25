Нефтяные доходы бюджета Беларуси упали на треть 2 25.11.2019, 13:24

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Фото: ria.ru

Доходы упали из-за налогового маневра.

Доходы республиканского бюджета Беларуси от экспортных пошлин на нефтепродукты

в январе-сентябре 2019 года составили Br992 млн, что на 33,4% (на Br496,5 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в материалах Минфина, передает interfax.by.

В связи с уменьшением поступающих в бюджет сумм экспортных пошлин на нефтепродукты, их доля в структуре бюджетных доходов снизилась до 5,6% с 8,8%.

В соответствии с бюджетным правилом, экспортные пошлины на нефтепродукты направляются на погашение внешнего госдолга. В материалах Минфина отмечается, что по итогам января-сентября 2019 года "часть экспортных пошлин на нефтепродукты сохранена в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов".

По данным Минфина, вывозные пошлины от экспорта нефти собственной добычи в январе-сентябре 2019 года поступили в сумме Br233,7 млн, сократившись на 22%.

При этом доходы бюджета от экспорта калийных удобрений за 9 месяцев выросли на 0,3% до Br1,06 млрд.

Суммарные доходы бюджета Беларуси в виде вывозных пошлин в январе-сентябре 2019 года составили Br2,28 млрд (12,9% доходов республиканского бюджета), сократившись на 19,7%.

Ввозные пошлины поступили в сумме Br960,9 млн, что на 3,3% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Как сообщалось, нефтяные доходы белорусского бюджета снижаются в условиях унификации экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с Россией, которая реализует налоговый маневр в нефтяной сфере.

Ранее также сообщалось, что, по оценке Минфина, в 2020 году сокращение доходов бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты составит почти $240 млн.

Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд.

В связи с продолжающимся сокращением нефтяных доходов Минфин Беларуси впервые за 7 лет сформировал на 2020 год дефицитный бюджет, дефицит прогнозируется на уровне 0,7% ВВП.