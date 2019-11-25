В Гонконге оппозиционеры выиграли выборы с историческим результатом 25.11.2019, 13:44

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Продемократические кандидаты разгромили пропекинских.

Продемократические кандидаты разгромили пропекинских на выборах в окружные советы Гонконга, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября. По предварительным данным, оппозиция получает 392 места из 452, сообщает South China Morning Post. Для демократов это исторический успех, передает rfi.fr.

Продемократические кандидаты одержали сокрушительную победу в 17 из 18 окружных советах, которые ранее уверенно контролировал правительственный блок. Среди победивших кандидатов оказались молодые люди, участвовавшие в протестах.

Выборы прошли без инцидентов и при рекордно высокой явке в 71,2%. Явка на предыдущих выборах составила 47%.

Выборы в Гонконге состоялись после полугода антипекинских протестов, которые вспыхнули из-за расмотрения законопроекта о выдаче предполагаемых правонарушителей в Китай. Результаты голосования рассматривают как оценку доверия действующей администрации во главе с Кэрри Лам, которую поддерживает Пекин.

Сама Кэрри Лам признала, что многие аналитики считают результаты выборов отражением недовольства людей текущей ситуацией и глубинными общественными проблемами. И добавила, что власти будут «смиренно прислушиваться» к общественному мнению.

Этой ночью на улицах Гонконга оппозиция праздновала победу. Обычно выборы в окружные советы не вызывают большого интереса у местных жителей. Однако в этот раз демократы собираются с помощью голосования усилить давление на администрацию.

Исследователь Гарвардского университета, специалист по Юго-Восточной Азии Филипп Ле Корр в интервью RFI отмечает, что стратегия Пекина заключается в том, чтобы умолчать об этом в официальных СМИ и всячески минимизировать значимость местных выборов.

Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года этому специальному административному району в Пекине гарантировали ряд прав, которых не существует в самом Китае, в том числе свободу СМИ и собраний.