Ученые рассказали, откуда у людей появляется любовь к алкоголю 25.11.2019, 14:02

Эксперимент проводили на мышах.

Мозг людей, предрасположенных к алкогольной зависимости, изначально иначе реагирует на алкоголь. Об этом в своем исследовании пишут ученые из Университета Вандербильта и Института Солка, пишет журнал «Нож».

Ученые решили выяснить, почему некоторые люди не могут преодолеть свою тягу к алкоголю и губят здоровье, а другим достаточно всего несколько бокалов в год.

Зависимость от спиртного приобретают около 30 % пьющих людей. Вылечить ее очень трудно, как и другие виды компульсивных расстройств. Авторы исследование решили проанализировать нейрофизиологические основы алкогольной зависимости.

Эксперимент проводили на мышах — они, как и люди, по стилю употребления алкоголя делятся на «малопьющих», «любителей алкоголя без тяжелых последствий» и «алкозависимых».

Ученые отслеживали активность нейронов животных с помощью специальной визуализации — люминесценцию, которую она вызвала, регистрировали под микроскопом. Степень яркости свечения показывала, как нейрон реагирует на алкоголь — активируется или тормозится.

Выяснилось, что нейроны животных, предрасположенных к алкоголизму, снижали свою активность. У тех, кто к алкоголю равнодушен, они наоборот, разгонялись. Эта разница проявлялась еще до того, как появлялась возможность зависимость.

Эта закономерность может предсказать, есть ли у субъекта (в данном случае у мыши) предрасположенность к компульсивному поведению и сопьется ли он. Ученые говорят, что результаты исследования могут быть полезны не только в профилактике и лечении алкоголизма, но и других зависимостей.