Карикатура на КПСС
- 25.11.2019, 14:08
Российская блогосфера отреагировала на съезд «Единой России».
Крайне скептически отнеслись комментаторы как к съезду "Единой России", так и к выступлению на нем Владимира Путина, который резко выступил против "словоблудов и конъюнктурщиков" в партии. По их мнению, никакой ребрендинг "Единой России" уже не поможет, поскольку это и есть партия конъюнктурщиков. Реакцию российской блогосферы собрал сайт kasparov.ru.
Столь же странным показалось и заявление Дмитрия Медведева о "стесняющихся" членства в "ЕР": что в этом случае делать с Мосгордумой?
Виктор Шендерович:
"Шутить над очередным съездом "Единой России" поздно, как поздно уже испытывать по этому поводу какие-либо чувства. Это было смешно и страшно в первые несколько раз - смешно от их потуг казаться значительными и страшно от очевидной исторической рифмы ко всему происходящему, - а теперь...
Ну да. Волга впадает в Каспийское море, угол падения равен углу отражения, а десятилетия бесконтрольной власти приводят к бесстыжести и вырождению.
Это не требует доказательств, но если для подтверждения аксиомы вам требуется включить телевизор - сегодня удачный случай".
"Выражение лиц участников девятнадцатого съезда партии "Единая Россия" поэт описал так: "И думал я, а с кем я завтра выпью из тех, с которыми я пью сейчас".
Леонид Гозман:
"На фотографии со съезда Единой России, на лица делегатов смотреть даже противнее чем на съезды КПСС".
Леонид Лялин:
"Сидели молча словоблуды
и изнутри терзал их зуд
приказ понятен теперь точно
сдадут".
Егор Седов:
"Что все это могло бы означать?
Кому-то все эти слова внове. Но вот мы-то все уже слышали.
Известно-Кто еще раз доказал мой тезис: сейчас в какой-то степени примерно 1986-1987 год.
Вместо "ускорения" - "рывок" (последствия, в общем и целом, ясны).
Есть "дело Сакалаускаса" - дело Шамсутдинова.
Есть Северодвинск, и аналогии понятны.
"Партию власти" ставят на дыбы.
Вместо жесточайших преследований кришнаитов - жесточайшие преследования "Свидетелей Иеговы".
Видимо, начнется ограниченная, не для всех и не обо всем, гласность.
Ее возглавят функционеры (как Коротич - "Огонек"), которые еще недавно поливали Запад".
Он же:
"Громить на съезде "словоблудов и конъюнктурщиков" - это, конечно, интересно... Оратор мог бы и поблагодарить своих спичрайтеров. Вот только одно "но": а если их и в самом деле вычистить из "ЕР", кто останется-то?!"
"Единая Россия" - дурная карикатура на КПСС", - пишет Владимир Поляков.
Егор Алексеев:
"Дмитрий Медведев призвал тех, кто стесняется членства в "Единой России", выйти из партии.
Неужели и МосГорДуму теперь распустят?"
Николай Подосокорский:
"В Москве проходит XIX съезд "Единой России", который заявлен как едва ли не переломный. Стоит вспомнить, что 19-й съезд предыдущей правящей партии (на тот момент - ВКП(б)) в 1952 году стал последним "сталинским" съездом. Уже через четыре года, на 20-м съезде КПСС прозвучал доклад нового лидера страны Хрущева о культе личности прежнего диктатора и его последствиях. Поневоле подумаешь - может, и нам недолго ждать осталось".
Татьяна Шарова:
"Путин заявил, что единороссы должны "терзать" и "трясти" чиновников
Путин заявил, что "Единая Россия" не имеет морального права схалтурить
Словоблуды и конъюктурщики сдадут "Единую Россию" и страну — Путин
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
Путин сказал: "Просто нет слов. Печатных" на информацию о миллиардах рублей у взяточников
Путин заявил об опасности сильного ограничения цен на топливо
И так далее".
Виктор Шмаков:
Телеграм-канал "Paradox_friends":
"Главная проблема ЕР — в невозможности стать аналогом КПК.
Т. е. — не править, но властвовать, являясь де-факто ключевым национальным собственником и центром стратегического планирования.
Прямое или опосредованное участие в деятельности/финансировании ЕР всех госолигархов и элитариев не столько решает эту проблему, сколько маскирует её вшитую неразрешимость.
Провозглашённый на очередном съезде курс на "хождение в народ" — своеобразная компенсация политической ацефалии ЕР.
Но для успеха на этом поприще партии нужно быть хотя бы слегка. "антисистемной".
Нюанс же (и весьма существенный) в том, что ЕР самим появлением была обязана нейтрализации "антисистемностей" своих составляющих.
Соответственно — неприятия региональных автократов, свойственного "Единству" и антикремлёвской фронды ОВР.
Спустя 20 лет после эпической битвы "Единства" и ОВР и 15 лет после окончательного воцарения "вертикали власти", разделение "правящей" партии на условных "центристов" и "федералистов" представляется едва ли не самым оптимальным вариантов оживления политической системы.
Но, наверное, в этом нет никакого парадокса".
Сергей Жаворонков:
"По итогам прошедшего съезда "Единой России" очевиден простой вывод - никаких "новых партий власти", "новых проектов" не будет. Будет мобилизация фальсификаций и политического террора для рисовки результатов ЕР.
Вот, только что пришла информация об иске минюста к "Гражданской инициативе" Гудкова о ликвидации партии. Думаю, коллегам из Яблока тоже стоит приготовиться - так как иначе они рискуют побеждать в Москве, как минимум.
Однако возможности такой мобилизации ограничены".
Телеграм-канал "Депутатские будни":
"Вчера на съезде Единой России Путин отчитал всех, сказал решать острые вопросы до того, как они попадают к нему на прямую линию. А Медведев раскритиковал тактику идти на выборы, прикидываясь самовыдвиженцами.
Боюсь, они реально не понимают, что эта партия уже себя изжила и мало на что годится".