Карикатура на КПСС 25.11.2019, 14:08

Российская блогосфера отреагировала на съезд «Единой России».

Крайне скептически отнеслись комментаторы как к съезду "Единой России", так и к выступлению на нем Владимира Путина, который резко выступил против "словоблудов и конъюнктурщиков" в партии. По их мнению, никакой ребрендинг "Единой России" уже не поможет, поскольку это и есть партия конъюнктурщиков. Реакцию российской блогосферы собрал сайт kasparov.ru.

Столь же странным показалось и заявление Дмитрия Медведева о "стесняющихся" членства в "ЕР": что в этом случае делать с Мосгордумой?

Виктор Шендерович:

"Шутить над очередным съездом "Единой России" поздно, как поздно уже испытывать по этому поводу какие-либо чувства. Это было смешно и страшно в первые несколько раз - смешно от их потуг казаться значительными и страшно от очевидной исторической рифмы ко всему происходящему, - а теперь...

Ну да. Волга впадает в Каспийское море, угол падения равен углу отражения, а десятилетия бесконтрольной власти приводят к бесстыжести и вырождению.

Это не требует доказательств, но если для подтверждения аксиомы вам требуется включить телевизор - сегодня удачный случай".

"Выражение лиц участников девятнадцатого съезда партии "Единая Россия" поэт описал так: "И думал я, а с кем я завтра выпью из тех, с которыми я пью сейчас".

Леонид Гозман:

"На фотографии со съезда Единой России, на лица делегатов смотреть даже противнее чем на съезды КПСС".

Леонид Лялин:

"Сидели молча словоблуды

и изнутри терзал их зуд

приказ понятен теперь точно

сдадут".

Егор Седов:

"Что все это могло бы означать?

Кому-то все эти слова внове. Но вот мы-то все уже слышали.

Известно-Кто еще раз доказал мой тезис: сейчас в какой-то степени примерно 1986-1987 год.

Вместо "ускорения" - "рывок" (последствия, в общем и целом, ясны).

Есть "дело Сакалаускаса" - дело Шамсутдинова.

Есть Северодвинск, и аналогии понятны.

"Партию власти" ставят на дыбы.

Вместо жесточайших преследований кришнаитов - жесточайшие преследования "Свидетелей Иеговы".

Видимо, начнется ограниченная, не для всех и не обо всем, гласность.

Ее возглавят функционеры (как Коротич - "Огонек"), которые еще недавно поливали Запад".

Он же:

"Громить на съезде "словоблудов и конъюнктурщиков" - это, конечно, интересно... Оратор мог бы и поблагодарить своих спичрайтеров. Вот только одно "но": а если их и в самом деле вычистить из "ЕР", кто останется-то?!"

"Единая Россия" - дурная карикатура на КПСС", - пишет Владимир Поляков.

Егор Алексеев:

"Дмитрий Медведев призвал тех, кто стесняется членства в "Единой России", выйти из партии.

Неужели и МосГорДуму теперь распустят?"

Николай Подосокорский:

"В Москве проходит XIX съезд "Единой России", который заявлен как едва ли не переломный. Стоит вспомнить, что 19-й съезд предыдущей правящей партии (на тот момент - ВКП(б)) в 1952 году стал последним "сталинским" съездом. Уже через четыре года, на 20-м съезде КПСС прозвучал доклад нового лидера страны Хрущева о культе личности прежнего диктатора и его последствиях. Поневоле подумаешь - может, и нам недолго ждать осталось".

Татьяна Шарова:

"Путин заявил, что единороссы должны "терзать" и "трясти" чиновников

Путин заявил, что "Единая Россия" не имеет морального права схалтурить

Словоблуды и конъюктурщики сдадут "Единую Россию" и страну — Путин

Путин заявил об отсутствии олигархов в России

Путин сказал: "Просто нет слов. Печатных" на информацию о миллиардах рублей у взяточников

Путин заявил об опасности сильного ограничения цен на топливо

И так далее".

Виктор Шмаков:

Телеграм-канал "Paradox_friends":

"Главная проблема ЕР — в невозможности стать аналогом КПК.

Т. е. — не править, но властвовать, являясь де-факто ключевым национальным собственником и центром стратегического планирования.

Прямое или опосредованное участие в деятельности/финансировании ЕР всех госолигархов и элитариев не столько решает эту проблему, сколько маскирует её вшитую неразрешимость.

Провозглашённый на очередном съезде курс на "хождение в народ" — своеобразная компенсация политической ацефалии ЕР.

Но для успеха на этом поприще партии нужно быть хотя бы слегка. "антисистемной".

Нюанс же (и весьма существенный) в том, что ЕР самим появлением была обязана нейтрализации "антисистемностей" своих составляющих.

Соответственно — неприятия региональных автократов, свойственного "Единству" и антикремлёвской фронды ОВР.

Спустя 20 лет после эпической битвы "Единства" и ОВР и 15 лет после окончательного воцарения "вертикали власти", разделение "правящей" партии на условных "центристов" и "федералистов" представляется едва ли не самым оптимальным вариантов оживления политической системы.

Но, наверное, в этом нет никакого парадокса".

Сергей Жаворонков:

"По итогам прошедшего съезда "Единой России" очевиден простой вывод - никаких "новых партий власти", "новых проектов" не будет. Будет мобилизация фальсификаций и политического террора для рисовки результатов ЕР.

Вот, только что пришла информация об иске минюста к "Гражданской инициативе" Гудкова о ликвидации партии. Думаю, коллегам из Яблока тоже стоит приготовиться - так как иначе они рискуют побеждать в Москве, как минимум.

Однако возможности такой мобилизации ограничены".

Телеграм-канал "Депутатские будни":

"Вчера на съезде Единой России Путин отчитал всех, сказал решать острые вопросы до того, как они попадают к нему на прямую линию. А Медведев раскритиковал тактику идти на выборы, прикидываясь самовыдвиженцами.

Боюсь, они реально не понимают, что эта партия уже себя изжила и мало на что годится".