Финансовый эксперт о словах Лукашенко: Это оголтелый популизм 25.11.2019, 14:23

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Вадим Иосуб

О ситуации с «жирующими» банками в Беларуси.

Во время очередного совещания Лукашенко нелестно отозвался о белорусских банкирах.

– Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – прим.) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур (глава Нацбанка – прим.) это сделает. Не сделает – это сделают другие, – заявил Александр Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Судя по контексту, речь идет о тех самых банкирах, которых Лукашенко критиковал ровно два года назад, в ноябре 2017-го, называя их «скопищем жирных котов».

В чем банкиры провинились на этот раз? И справедливо ли называть белорусские банки жирующими?

– Банки в Беларуси совсем не жируют, – замечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Их деятельность во многом зарегулирована Нацбанком: какие предельные ставки они могут выставлять по кредитам, на каких условиях они могут привлекать депозиты…

Если говорить откровенно, то были отдельные недобросовестные практики, когда некоторые банки включали в условия какие-то скрытые комиссии. Но и с этим Нацбанк успешно борется.

По словам собеседника, в Беларуси есть убыточные колхозы, убыточные предприятия, а убыточных банков практически нет. И есть соблазн сказать, что, мол, они жируют:

– Нужно помнить, что банки распоряжаются не своими деньгами и деньгами своих учредителей, а распоряжаются деньгами вкладчиков, предприятий, которые держат у них деньги на счетах. И безубыточная работа банков – это единственное, что имеет смысл.

Вообще задача любого банка – быть богатым. Небогатый банк – это плохой банк, который не справляется со своей работой. И его надо закрывать. Самое смешное, что у нас крупнейшие банки в стране – это государственные банки. И, грубо говоря, лишний жирок из таких банков попадает в государственный бюджет.

Ругаться на «жирные» банки – это популизм оголтелый, потому что, учитывая долю государства в нашей банковской системе, этот лишний жирок идет не банкирам в карман, а государству, как крупнейшему акционеру белорусской банковской системы.

Финансовый аналитик считает, что такие резкие высказывания первого лица являются ответом на справедливое замечание населения.

– Люди говорят: мол, живем мы не очень богато, а цены растут. В этой ситуации всегда хочется найти кого-то крайнего и показать на него пальцем. Вот, кто виноват. Получается, что в отсутствии роста уровня жизни виноваты банкиры. Это смешно, по-другому это никак не охарактеризовать, – отмечает Вадим Иосуб.