Санкции на «Северный поток-2» вошли в проект закона о бюджете Пентагона 3 25.11.2019, 14:24

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В США заявили, что санкции будут настолько серьезными, что фирмы откажутся от участия в этом проекте.

Санкции на фирмы, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток 2» вписаны в проект американского закона о бюджете министерства обороны на 2020 год», - проинформировал председатель Комитета Сената США по международным отношениям Джим Рич.

Члены Комитета Сената США считают, что Россия использует сырье как инструмент политического шантажа, а ввод в эксплуатацию «Северного потока 2» послужит ей в этом дополнительным облегчением, передает “Радио Польша”.

Причиной законодательного оформления санкций является «закрытие окна», и факт, что «значительная часть „Северного потока 2” уже построена», - сказал Рич в кулуарах Форума по международной безопасности в канадском Галифаксе.

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям добавил, что санкции будут настолько серьезными, что фирмы откажутся от участия в этом проекте. «Россияне должны будут искать новый путь», - заявил Рич, которого цитирует портал Defense News.

Чтобы закон вступил в силу, за него должны проголосовать обе палаты Конгресса США.