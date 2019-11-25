Дело Бендера живет: в Беларуси заработала новая схема обмана при покупке авто 3 25.11.2019, 14:47

2,307

Каких только предложений о продаже авто нет на автомобильном рынке Беларуси.

И выгодные кредиты, и рассрочки со скидками, и лизинги с минимальными процентами!

Но недавно на просторах интернета появились предложения, от которых отказаться действительно трудно. Шутка ли - новый автомобиль на 40% дешевле, чем у официального дилера, а остальное за вас заплатит некто другой. Кто этот волшебный "спонсор" и что это за предложения по специальной программе F.A.C., как называет ее продавец? Тему изучает журналист abw.by Евгений Грачев.

Новая афера?

Вы действительно удивитесь, узнав, как продавец описывает все прелести неведомой в Беларуси программы, но это нас навело на мысль, что перед нами афера, в сети которой может попасть каждый.

Чтобы пояснить все наглядно, для начала покажем объявления продавца с новыми и "бэушными" автомобилями, а также сравним цены с рынком.

Новый Renault по цене 7100 "условных"? "Нужно брать", - скажете вы. Конечно же, многие обратятся к информации официальных дилеров, а там цены совсем иные, что лишний раз подтолкнет к предложению чудо-продавца.

Из прайс-листа официального дилера:

Грубо говоря, чуть более 14.000 "зеленых" - экономия в два раза!

Новинку от Renault за 14.600$ - почему не взять? Тем более совсем "нулевая", как говорится.

Дилер не так щедр и предлагает приобрести автомобиль по цене более 20.000$.

10.500$ за новую Vesta - это интересно. А что предлагает дилер?

С Vesta экономим меньше - 4000$, но все равно деньги немалые, тем более в наше-то время.

Это были объявления с новыми автомобилями. А что с "бэушкой" от щедрого продавца?

16 "косарей" за детище немецкого автопрома - это немного. Тем более, что растаможку продавец якобы возьмет на себя, если верить описанию объявления.

Нашли на нашем сайте похожий автомобиль:

17.500$ - еще один "сладкий" вариант.

Что такое F.A.C.?

В принципе хватит, суть и так понятна, в некоторых случаях экономия почти в два раза. "За чей счет банкет?" - напрашивается классический вопрос. Продавец под своими объявлениями указывает, за счет чего такие "сладкие" цены.

Работает некая программа F.A.C. по удешевлению авто на 40%. Что это за программа, может ответить только сам продавец. Конечно же, журналист Автобизнеса набрал указанный номер мобильного телефона, прикинувшись "простачком".

Стенограмма разговора

Автобизнес: Здравствуйте, Александр (имя продавца, указанное в объявлениях. - Прим. Автобизнеса), я по объявлению звоню, по Renault хочу уточнить (Sandero Stepway, новый, 2019 г.в. - первый автомобиль в материале. - Прим. Автобизнеса). У вас указан 2019 год, красный Renault, как и где его можно посмотреть?

Продавец: Ну это машина с салона, это не за живые деньги такая цена, это только в лизинг, для физических лиц будет.

Автобизнес: А почему только в лизинг? Тут 14.548 (рублей) стоит, я смотрю у вас.

Продавец: Ну она 6900-7100 (долларов) стоит. За живые деньги вы не купите дешевле. За живые деньги она стоит 12.000. Это будет обратный лизинг (понятия "обратный лизинг" не существует. См. постановление НБ РБ №526 от 18.08.2014. - Прим. Автобизнеса). Все равно машина будет с салона, а вот этот вот кредит салона мы можем погасить при помощи обратного лизинга.

Автобизнес: А какая лизинговая компания будет?

Продавец: Это страховые компании наши белорусские, есть "Авита" ну или… Но мы работаем с европейскими (при чем тогда лизинг, если компании страховые? - Прим. Автобизнеса).

Автобизнес: А с какими? Я же, наверное, буду договор лизинга с компанией заключать, а не с вами?

Продавец: Нет. Договор лизинга даже не надо никакой заключать, мы просто открываем вам счет расчетный в банке, туда вы ложите вот эту вот сумму, а мы докидываем остальные, то есть вот тот процентный кредит, который вам нужно погасить.

Автобизнес: А в каком банке счет открыть?

Продавец: Да в любом. Вы сначала выберите себе модель. У меня ж нет никаких цифр, сколько вам, чего.

Автобизнес: Ну то что я в рекламе посмотрел, 7100 (долларов) стоит Renault Sandero Stepway, новый, 2019 год.

Продавец: Да. Все с салона. Это все с салона. Вы мне сделайте, если вас не затруднит… Подъедьте к менеджеру, в салон обратитесь в любой, сделайте спецификацию по кредиту, чтобы менеджер вам распечатал, где указано будет, сколько в месяц платить, какая модель, чтобы я видел какие-то цифры, и мне пришлите по Вайберу.

Автобизнес: Но они, салон, могут же другую цену указать?

Продавец: Нет, они вам сделают… Вы комплектацию скажите, это примерная цена будет, а потом я вам точно опишу, сколько вам нужно будет внести в страховой фонд (к лизингу и кредиту добавился уже и страховой фонд. - Прим. Автобизнеса), чтобы вам эта машина вышла без каких-то проблем. Вообще на этих страховых фондах можно еще и заработать.

Автобизнес: А что за страховые фонды? Ну как-то лизинг - это еще знакомая мне штука…

Продавец: Ну это лизинг… Это мы с Германии оформляем (опять появился лизинг, до этого был страховой фонд. - Прим. Автобизнеса), а новые машины они оформляют в ваш кредит, но мы этот кредит можем амортизировать с помощью страховых фондов (амортизация кредита при помощи страховых фондов - это новый прием в экономике. - Прим. Автобизнеса). Вот в чем дело. Это как бы новинка. Я понимаю, что для наших людей это…

Автобизнес: Я и понял, что тут как-то тема незнакомая. Цена хорошая, 19-й год, даже если брать у дилера такие же машины, то они прилично дороже.

Продавец: Так я ж и говорю, что это будет все равно, это будет рассрочка (к лизингу, кредиту, страховому фонду добавилась рассрочка. - Прим. Автобизнеса).

Автобизнес: Ну хорошо, я подойду завтра к дилеру, у него стоит такая же машина, условно говоря, за 9000 (у дилера цена 14.000$. - Прим. Автобизнеса). Я ему говорю: разбейте мне лизинг там, или сколько это будет стоить в кредит. А они мне скажут, что с учетом кредита будет стоить 12.000.

Продавец: Ну берите за 12.000. Я ж вам говорю, что вы заплатите за машину 6900, ни больше ни меньше.

Автобизнес: То есть я ее куплю за 12.000, а вам только 6900 должен?

Продавец: Вы за нее заплатите 6900. Вы не будете платить салону 12.000. Возьмите распечатку.

Автобизнес: Хорошо, а салону кто тогда доплатит остаток суммы, если я у них авто беру?

Продавец: Я ж говорю, это страховые компании закрывают ваш этот кредит от 6900 и выше.

Автобизнес: Так, а за счет чего тогда страховые компании заработают? Я не понял.

Продавец: Ну есть такое законодательство. У нас люди не знают законов, вот в чем дело.

Автобизнес: Ну я тоже не сильно сведущ. Просто интересно, за счет чего?

Продавец: Хорошо. Вы возьмите сначала спецификацию, а дальше мы будем поэтапно. Я не могу всем объяснять.

Автобизнес: Вам тогда перенабрать?

Продавец: Да. Перешлите мне спецификацию, а я вам объясню все подробно. Хотя бы с первого этапа начнем. Этапов много, каждому объяснять - займет очень много времени.

На этом хватит. Продавец напомнил нам небезызвестного Остапа Бендера с его идеями "космического" масштаба. Оказывается, есть современные продолжатели его дела.

А вы заметили одну очень важную деталь? Оказывается, Александр продает автомобили, которые ему не принадлежат, которых у него нет в наличии. Они же в салоне официальном стоят, а он просто изобретатель некой системы, которая позволяет снизить цену почти вдвое. Пошел он в салон, нащелкал там фото и рекламу выставил со своей системой снижения цен. Все равно что продавать авто своего соседа, который об этом ничего не знает.

Принципы "работы"

В общем, коротко о том, что мы узнали у продавца о системе F.A.C. по снижению цены для физлиц на 40% применительно к новому Renault Sandero Stepway, 2019 г.в., о котором шла речь в разговоре:

независимо от стоимости нового Renault в белорусском автосалоне покупатель платит только 6900$ "ни больше ни меньше". Будет некий кредит, который за вас погасит обратный лизинг, который как понятие не существует. То есть он погасит разницу между 6900$ и официальной ценой салона;

сначала речь шла о лизинговой компании, участвовавшей в этой схеме, потом об отечественной страховой компании "Авита", которой в Беларуси не существует (см. сайт Минфина, там полный список). Впоследствии выясняется, что договор лизинга заключать не надо, а продавец откроет счет, на который нужно будет перевести 6900$, а остальную сумму кредита до цены автосалона по предоставленной им спецификации доплатит страховая компания (страховой фонд). Это действие продавец называет "амортизацией кредита" посредством страхового фонда;

с какого перепуга зарубежной страховой компании оплачивать кредит белорусского покупателя автомобиля и за счет чего она собирается заработать, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Просто есть некое законодательство, о котором люди не знают, а знает продавец, что позволяет провернуть такую выгодную схему.

Кто-нибудь что-нибудь понял?

Кредит, лизинг, отечественные и зарубежные страховые компании, страховые фонды, амортизация кредита и т.п...

А чем продавец еще занимается или занимался до этого? Удивительно, но его телефон указан в рекламных объявлениях из совсем иной сферы деятельности, где он обещает срубы домов, бань, беседок из бревна, а также продает пиломатериалы.

Дело Бендера живет

И вы думаете, что Александр, у которого мы нашли два десятка суперпредложений по суперсистеме снижения цены на автомобили, один такой? Вовсе нет.

Вот такая подпись есть под объявлениями одного крупного автохауса, у которого "более 200 авто на выбор". Правда, тут буквы переставили в аббревиатуре на английском, но не сомневайтесь, что речь идет об одной и той же "специальной программе", благодаря которой продавец предлагает приобрести автомобиль из официального салона ниже стоимости завода-изготовителя, а остальное доплатит какой-то фонд.

Что говорит дилер?

Учитывая, что речь в нашем диалоге с продавцом-мошенником шла именно о приобретении автомобиля Renault, редакция Автобизнеса обратилась к импортеру торговой марки Renault в Беларуси с просьбой прокомментировать данную ситуацию:

"Официальные дилеры компании Renault в Республике Беларусь в части кредитования и продажи новых автомобилей в лизинг работают только c лизинговыми компаниями и банками, которые официально зарегистрированы в Республике Беларусь и имеют все соответствующие разрешения на осуществление упомянутых видов деятельности.

Зарубежных страховых фондов среди партнеров по оказанию услуг в части внешнего финансирования покупки новых автомобилей нет. Сомнительные программы по снижению стоимости новых автомобилей на 40% в официальной дилерской сети Renault в Республике Беларусь не предлагаются. Компания Renault не предлагает указанную программу (F.A.C.) и не имеет никакого отношения к деятельности каких-либо сторонних юридических лиц, предлагающих столь сомнительные услуги. Все действующие на данный момент программы Renault приведены на сайте renault.by.

Предложения по Renault Arkana 2019 г. за 14.700$ и Renault Sandero Stepway 2019 г. за 6900$ в официальной дилерской сети отсутствуют. Более подробную информацию о ценах и автомобилях в наличии вы можете получить на официальном интернет-ресурсе renault.by.

Обращаем внимание, что сомнительные способы приобретения новых автомобилей на указанном вами ресурсе предлагаются не только в отношении новых Renault, но и для машин других марок, пользующихся устойчивым спросом у белорусских покупателей.

Помимо нереальных цен на новые авто подобные "продавцы" также пытаются выдать себя за структуры, близкие к официальным дилерам, предлагают прием автомобилей в зачет, формулируя в виде их помощи в реализации прежнего машины клиента.

В дополнение к этому они также сообщают потенциальным жертвам своих сомнительных схем имена и фамилии реальных сотрудников дилерских центров, которые несложно прочесть на их беджах в ходе посещения шоурума любого официального дилера, выдавая их за своих "партнеров" в дилерском центре".

От редакции

Мы, конечно, рассчитываем, что наши читатели будут особенно тщательно подходить к вопросам покупки автомобилей и не "поведутся" на сомнительные, хотя и супервыгодные предложения. Но учитывая, что земля наша полна любителями "халявы", о чем можно узнать из милицейских сводок, дело Остапа Бендера будет и дальше жить и процветать.