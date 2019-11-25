Глава МИД Швеции в Минске: Мы поддерживаем отчет ОБСЕ о прошедших в Беларуси «выборах» 1 25.11.2019, 14:49

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Неприятная для властей правда от европейских гостей.

В Швеции поддерживают отчет ОБСЕ о том, что так называемые парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам, пишет tut.by.

Об этом во время совместного рабочего визита с министром иностранных дел Финляндии в Минск заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Она подчеркнула, что в связи с отчетом ОБСЕ ее визит в Минск особо важен:

— Это возможность для диалога с руководством страны и возможность объяснить, как мы видим результаты этих выборов — у нас была важная дискуссия с министром Макеем и Лукашенко. Нам нужен диалог с этой страной, с Беларусью, если мы хотим влиять на события в этой стране, на развитие ее в демократическом ключе, а для этого лучший способ — встречаться и продолжать разговаривать. К сожалению, Беларусь за последние годы не проводила выборы, которые соответствовали бы международным стандартам.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что ОБСЕ дает рекомендации всем странам, и все страны их выполняют, в том числе рекомендации, касающиеся изменения избирательного законодательства. Министр также считает, что оппозиция в парламенте должна быть.

— Это позволило бы оживить дискуссию, сделать дебаты более содержательными, — сказал Хаависто.