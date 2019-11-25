Опрос: 62% украинцев положительно оценивают первые шаги Зеленского 2 25.11.2019, 14:52

Фото: Апостроф

Негативных оценок вдвое больше, чем в августе.

62% украинцев положительно оценивают первые шаги президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, опубликованные 25 ноября, пишет "Гордон".

19% респондентов "полностью положительно" оценивают деятельность президента, еще 43% – "преимущественно положительно". "Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе", – сказано в релизе.

Опрос провели с 4-го по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.