Лукашенко: Хорошо, что Калининградскую область не присоединили к Беларуси 5 25.11.2019, 15:09

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Также диктатор заявил, что в советское время Крым «неправильно присоединили к Украине».

Лукашенко рассказал, что еще с советских времен Беларусь несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день, сообщает РИА "Новости".

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил - ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: "Я не против", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

Он пояснил, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси". "Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", - продолжил он. Лукашенко подчеркнул, что между тем "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград, потому что мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы - в другом "коллективе". Тем не менее, подчеркнул Лукашенко, такой подход и чувство ответственности остались и сейчас.

Он заметил, что в целом часто употребляет выражение не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия". " Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам... Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности", - заключил Лукашенко.