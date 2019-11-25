закрыть
25 ноября 2019, понедельник, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Видеофакт: В центре Москвы дворники устроили массовую драку

3
  • 25.11.2019, 15:16
  • 1,229
Видеофакт: В центре Москвы дворники устроили массовую драку
иллюстрационное фото

Дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты.

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

На кадрах с места происшествия видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары, передает iz.ru.

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

Сообщалось также, что дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты. О причинах потасовки пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе московского главка МВД, более десяти работников были доставлены в отделение. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич