Видеофакт: В центре Москвы дворники устроили массовую драку 3 25.11.2019, 15:16

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иллюстрационное фото

Дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты.

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

На кадрах с места происшествия видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары, передает iz.ru.

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

Сообщалось также, что дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты. О причинах потасовки пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе московского главка МВД, более десяти работников были доставлены в отделение. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.