У возможного кандидата в президенты США от демократов — белорусские корни 25.11.2019, 15:20

Майкл Блумберг

Фото: STAN HONDA / AFP

Дедушка и бабушка одного Майкла Блумберга приехали в США из Беларуси и Литвы.

Вчера стало известно, что экс-мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг будет участвовать в выборах президента США.

В 2018 году в программе «Отсчет до последнего звонка», выходящей на американском телеканале Fox Business, стало известно о его белорусских корнях.

Ведущая программы Лиз Кламан пригласила в студию Эндрю Тиша – одного из со-председателей крупнейшего в США конгломерата Loews Corporation.

Она попросила бизнесмена рассказать о героях книги под названием «Странствия: американская история», составителем которой тот является.

В книге собраны 72 эссе об иммигрантах и американцах в первом-втором поколении, создавших известные компании, базирующиеся в США.

Среди них оказался и Майкл Блумберг – основатель Bloomberg L.P., поставщика финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

По данным журнала Forbes, сейчас бизнесмен находится на 11 месте в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается почти в 53 млрд долларов.