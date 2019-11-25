Народ в Гонконге ответил «китайским товарищам» из Пекина 25.11.2019, 15:41

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Фото: Billy H.C. Kwok/Getty Images

Давай, до свидания.

Протесты в Москве – протестам в Гонконге. И обратно. С приветом, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

На местных выборах в Гонконге демократическая оппозиция разгромила пекинских кандидатов. На улицах города праздник. Оппозиция будет контролировать 17 из 18 городских округов. Пусть их формальное влияние на изменение политики невелико, но это знак того, чего хочет народ – свободы.

«Китайские товарищи» из Пекина творили в Гонконге последние полгода то же самое, что их российские коллеги в Москве этим летом и ранее. Избивали народ в ходе массовых мирных акций, снимали с выборов неугодных кандидатов, напускали на активистов бандитов – «казаков» на китайский манер – с молотками.

Ничего не помогло. Сокрушительное поражение. Как раз вследствие тупого желания продавить свое – тихой сапой уничтожить в Гонконге свободы, которые гарантировались при передаче города Китаю в 1997 году. И, конечно, вследствие избиений и преследований активистов.

Народ в Гонконге ответил «китайским товарищам» из Пекина – показал им на выборах, что они со своими методами здесь не нужны. Давай, до свидания.

То же было и в Москве летом и осенью. Тот же итог для властей. Протестное голосование. Конечно, не изменившее власть, но ясно показавшее, чего хотят люди.

Усвоят ли урок в Пекине и Кремлях? Относительно российского руководства можно уже сказать точно – нет. Здесь репрессивная машина после московских протестов заработала еще быстрее, перебирая кривыми ногами, с одышкой ускорила бег к своему концу. Майоры КГБ у власти «на высоте». Думаем, что «китайские товарищи» не отстанут от российских. Но, хотели бы ошибиться.

Между прочим, гонконгский урок состоит еще и в том, что те, кто в России голосует за коммунистов как альтернативу «Единой России», отлично могут убедиться, что делают коммунисты, когда у них в руках власть, как это имеет место в Китае. Если уже отечественного расстрельного опыта не хватает. Их жестокость по отношению к народу, их методы, ничем не отличаются от практикуемых руководством России. Если и этого не достаточно – прочитайте про тюрьмы в Синьцзяне, в которые китайские национал-коммунисты загоняют уйгуров и казахов, занимаясь насильственной китаизацией и вбивая в головы любовь к родной компартии.

Гонконг ликует. Пусть небольшая, но победа. На выборах. Твоя очередь – Россия.