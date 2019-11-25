В Дрездене из музея ювелирных изделий украли украшений на миллиард евро 10 25.11.2019, 16:00

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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Ограбление произошло сегодня утром.

В немецком Дрездене неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий Зеленый свод.

По данным Bild, речь идет об украшениях на общую сумму около миллиарда евро, пишет «Новое время».

Как сообщается, злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке, около 7 утра в понедельник, 25 ноября.

Согласно предварительной версии, перед ограблением они подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством Зеленый свод.

После этого преступники пробрались в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.