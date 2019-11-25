В Дрездене из музея ювелирных изделий украли украшений на миллиард евро

В Дрездене из музея ювелирных изделий украли украшений на миллиард евро10
- 25.11.2019, 16:00
- 4,247
Ограбление произошло сегодня утром.
В немецком Дрездене неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий Зеленый свод.
По данным Bild, речь идет об украшениях на общую сумму около миллиарда евро, пишет «Новое время».
Как сообщается, злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке, около 7 утра в понедельник, 25 ноября.
Согласно предварительной версии, перед ограблением они подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством Зеленый свод.
После этого преступники пробрались в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.