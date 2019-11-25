На торгах 25 ноября рубль сдал ко всем трем валютам 2 25.11.2019, 16:12

2,277

Курс белорусского рубля продолжает падать.

25 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их результатам Нацбанк установил новые курсы валют.

Курс доллара США вырос — с 2,0501 до 2,0603 белорусского рубля. Курс евро также увеличился — с 2,2685 до 2,2691 белорусского рубля. Подорожала и российская валюта: сегодня за 100 российских дают 3,2314 белорусского рубля (в пятницу — 3,2216).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют ослабел на 0,3%.