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Правда о «выборах»
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На торгах 25 ноября рубль сдал ко всем трем валютам

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  • 25.11.2019, 16:12
  • 2,277
На торгах 25 ноября рубль сдал ко всем трем валютам

Курс белорусского рубля продолжает падать.

25 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их результатам Нацбанк установил новые курсы валют.

Курс доллара США вырос — с 2,0501 до 2,0603 белорусского рубля. Курс евро также увеличился — с 2,2685 до 2,2691 белорусского рубля. Подорожала и российская валюта: сегодня за 100 российских дают 3,2314 белорусского рубля (в пятницу — 3,2216).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют ослабел на 0,3%.


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