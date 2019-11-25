Милевский сделал чемпионское фото с партнерами-украинцами из брестского «Динамо» 1 25.11.2019, 16:18

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Футболисты сфотографировались с украинским флагом.

Нападающий брестского "Динамо" Артема Милевский опубликовал в Инстаграме фото. На снимке его и полузащитника Александра Нойока обнимает форвард Алексей Хобленко, передает pressball.by.

- Жовто-блакитні, — подписал фото Милевский.

Милевского, сделавшего карьеру в Украине, по окончании чемпионского матча с "Витебском" (1:0) фанаты "бело-синих" качали на руках.