закрыть
25 ноября 2019, понедельник, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Милевский сделал чемпионское фото с партнерами-украинцами из брестского «Динамо»

1
  • 25.11.2019, 16:18
  • 2,336
Милевский сделал чемпионское фото с партнерами-украинцами из брестского «Динамо»

Футболисты сфотографировались с украинским флагом.

Нападающий брестского "Динамо" Артема Милевский опубликовал в Инстаграме фото. На снимке его и полузащитника Александра Нойока обнимает форвард Алексей Хобленко, передает pressball.by.

- Жовто-блакитні, — подписал фото Милевский.

Милевского, сделавшего карьеру в Украине, по окончании чемпионского матча с "Витебском" (1:0) фанаты "бело-синих" качали на руках.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич