В Хорватии более 20 тысяч педагогов вышли на акцию протеста 6 25.11.2019, 16:37

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Фото: twitter.com/jutarnjihr

Митингующие требуют повышение заработных плат.

В столице Хорватии Загребе более 20 тысяч сотрудников сферы образования вышли на акцию протеста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство HINA.

Как сообщается, митингующие требуют повышение заработных плат.

По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, и увеличения уровня оплаты труда.

Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа общественного транспорта приостановлена до окончания митинга.