закрыть
25 ноября 2019, понедельник, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

В Хорватии более 20 тысяч педагогов вышли на акцию протеста

6
  • 25.11.2019, 16:37
  • 1,365
В Хорватии более 20 тысяч педагогов вышли на акцию протеста
Фото: twitter.com/jutarnjihr

Митингующие требуют повышение заработных плат.

В столице Хорватии Загребе более 20 тысяч сотрудников сферы образования вышли на акцию протеста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство HINA.

Как сообщается, митингующие требуют повышение заработных плат.

По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, и увеличения уровня оплаты труда.

Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа общественного транспорта приостановлена до окончания митинга.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич