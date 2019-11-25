Польша сопротивляется давлению «Газпрома» на ЕС 3 25.11.2019, 17:11

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Фото: charter97.org

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода «Опал».

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода «Опал», внутреннего газопровода системы «Северный поток». Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер, передает «Радио Польша».

В сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода «Опал» российским «Газпромом». Это была победа Польши. В пятницу истек срок обжалования этого решения. Германия однако успела подать апелляцию. А это значит, что Польше придется снова отстаивать свою правоту в Люксембурге.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода «Северный поток» позволит «Газпрому» перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве также подчеркнули, что поставки голубого топлива из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.