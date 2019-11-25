В Минске с аукциона продадут конфискованную «двушку» в кирпичном доме 8 25.11.2019, 17:20

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«Квадрат» - за $815 по курсу.

Аукционы по продаже квартир в Минске проходят не очень часто, а если и проходят, то, как правило, застройщики пытаются продать свои «голые» метры за такую цену, будто жилье уже отремонтировано и обставлено. Но случается и другой вариант. Интересное объявление на сайте konfiskat.by увидел пользователь нашего форума под ником 2833996: среди конфискованных товаров оказалась «двушка» на улице Шишкина, 15. Небольшая квартира в Заводском районе будет продаваться 19 декабря в 14:00 посредством аукциона, передает onliner.by.

О самом доме известно не так много: это кирпичная девятиэтажка 1987 года постройки. Капремонта вроде бы еще не было. Рядом — 4-я детская больница, школа-интернат №10, Чижовское водохранилище. Метро — в минутах 20 ходьбы.

Квартира, которая выставлена на аукцион, имеет площадь 47,9 квадратных метра. Из них 8,4 отведено на кухню, 7,7 метра занимает большой застекленный балкон (или 2,3 «квадрата» с учетом коэффициента), раздельный санузел. Комнаты — по 17 и 11,5 метра (недаром проект называется улучшенным). Расположена «двушка» на девятом этаже из девяти — такое расположение точно оценят те, кто вдоволь нажился с шумящими сверху соседями.

Впрочем, состояние у объекта довольно странное: то ли здесь так (абы как) и жили, то ли начали делать ремонт, но не сдюжили.

— Нет, квартира не была притоном, — уточнили в управлении по реализации недвижимости торгового дома «Восточный». — Это конфискованное имущество. На сегодня мы не можем ее показать, но через несколько дней, вероятно, будет такая возможность, звоните, будет человек, который откроет дверь. Если на аукционе будет только один заявитель, то он сможет купить квартиру по начальной цене плюс пять процентов. Если же заявителей будет несколько, то объект разыгрывается.

Меньше чем через месяц эта квартира будет выставлена на аукцион. Ее начальная цена — 80 109 рублей (или 1672 рубля и 42 копейки за один квадратный метр), шаг аукциона — 4005 рублей 45 копеек. Сумма задатка (без него к торгам не допустят) — 8010 рублей и 90 копеек.