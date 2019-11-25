Пакетное предложение Путина 5 25.11.2019, 17:29

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Российский президент остается заложником своего прошлого.

Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с попытками «бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире». Обвинил во всем «пещерных русофобов» и госполитику отдельных стран. Пообещал бороться.

Российский президент остается заложником своего прошлого. В рамках которого любые проблемы принято объяснять происками, а не ошибками. Потому что можно объявить борьбу с происками, а ошибки сперва нужно признать, — пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

Российскому президенту никто не объяснил причин популярности английского языка. Никто не рассказал ему о том, что изучение языка не делает человека частью «английского мира». Вслед за учебниками не приходят экспедиционные корпуса. Английский язык не посягает на идентичность — выучивший его француз остается французом, а китаец — китайцем. И потому никому в мире не придет в голову воспринимать этот язык как угрозу.

А вот русский язык подобной «политической нейтральностью» похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.

Россия умудрилась превратить заграничные «русские школы» в фабрики «русских людей», которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом «мягкой силы», Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой.

Английский язык — это язык науки и бизнеса, путешествий и общения. Его учат для того, чтобы получить путевку в жизнь. А русский язык Россия умудрилась превратить в оружие. И нет ничего удивительного в том, что в соседних странах пытаются защищаться не столько от самого языка, сколько от всего того, что Россия норовит поставить вместе с ним в рамках «пакетного предложения».

Причем, эта судьба постигла не только язык. Современная Россия пытается загнать под ружье всех классиков без исключения. Мол, если хочешь восхищаться Чеховым и Чайковским — будь добр радоваться Крыму, Донбассу и чтить скрепы. Хочешь восхищаться Гагариным и Менделеевым — привыкай молиться на кирпичные стены Кремля и тех, кто в них лежит. Любишь Станиславского и Меерхольда — люби еще Советский Союз, патриарха Кирилла и «Единую Россию».

Кремль сам умудрился начинить культурное наследие своей страны архаикой, мракобесием и шовинизмом. Объявил пятой колонной всех, кто с этим не согласен. И теперь обижается, когда соседние страны пытаются этот комплексный обед не покупать.

Владимир Путин абсолютно прав. Пространство русского языка сокращается из-за сознательной государственной политики отдельных стран.

Например, России.