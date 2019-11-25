В Минске могут ввести новые проездные билеты 15 25.11.2019, 17:39

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В столице могут появиться проездные на 30 минут и не только.

Об этом tut.by рассказали в «Минсктрансе».

«Минсктранс» опровергает информацию, что в столице планируют ввести проездные на полтора часа с неограниченным количеством поездок. О таком проездном писали на прошлой неделе.

В то же время могут ввести проездные на 30 минут и на час с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени. Такой вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в «Минсктрансе».