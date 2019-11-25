Школьники в Дятлово платят, чтобы сходить на физкультуру 6 25.11.2019, 18:16

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Фото: riafan.ru

Как так?

Родители школьников в Дятлово Гродненской области должны платить деньги за занятия плаванием, передает Еврорадио.

Речь идёт об уроках физкультуры в бассейне, которые предусмотрены школьной программой, — 16 часов в четверть. Как так случилось, что среднее образование в стране бесплатное, но родителям приходится платить за школьные занятия? Может, у нас скоро введут оплату других уроков, например труда или рисования?

Проблему платных занятий в бассейне в Дятлово поднял минский учитель Сергей Ольшевский. Об этом ему рассказали родители местных школьников.

"Министерство образования придумало ввести плавание в учебную программу, так пусть придумает, как за это заплатить, — говорит Ольшевский. — Но не родители должны за это платить. Чиновники декларируют, что у учащихся должны быть равные условия, так пусть они будут равны и в провинции, и в столице [в Минске ученики посещают бассейн в рамках школьной программы бесплатно. — Прим.]".

Например, для семьи с тремя школьниками занятия в бассейне обходятся в 72 рубля, подсчитывает он. Для Дятлово со средней зарплатой 300-400 рублей это немалые деньги.

"Где вы видели, что бассейны бесплатные?"

Бассейн в Дятлово работает на базе местного ЖКХ. В отличие от Минска, где бассейны существуют при школах, относится он не к системе образования. Именно этим директор Дятловского ЖКХ Сергей Луня объясняет платные занятия.

"Где вы видели, что бассейны бесплатные? Есть цена одного посещения бассейна. Вопросы не ко мне. До свидания", — коротко ответил он на вопросы Еврорадио.

По мнению Сергея Ольшевского, дело в том, что бассейн в Дятлово не пользуется популярностью, а выполнять план по платным услугам нужно.

"Руководство бассейна не может привлечь пользователей, а деньги надо зарабатывать, план доводится всем, — говорит учитель. — Плавание на физкультуре — это учебный процесс. И за учебный процесс нельзя брать деньги, потому что мы уже заплатили налоги. Если бы это был какой-то частный бассейн или дополнительные занятия, то я бы не спорил. А получается, что это платный урок физкультуры".

Райисполком: дети платят не за занятия, а за аренду

В августе прошлого года Лукашенко подписал указ № 295, согласно которому школьники могут бесплатно посещать государственные спортивные комплексы. Слышали ли об этом чиновники Дятловского райисполкома и почему в районном центре платные уроки физкультуры?

Заместитель начальника отдела образования Дятловского райисполкома Елена Жадейко рассказала, что все уроки бесплатные, а дети... только доплачивают за аренду и услуги ЖКХ.

"За посещение бассейна платили, но не полностью. Только 50%, чтобы было дешевле, — говорит чиновница. — Но рассматриваем вопрос, чтобы было бесплатно организовано плавание. Мы арендуем бассейн, и за эту аренду дети и доплачивали. Точнее, даже не за аренду, а за услуги ЖКХ".

В то, что для семьи, где несколько школьников, поход в бассейн обходится в копеечку, представительница райисполкома не верит.

"Бассейн находится не на базе учреждения образования, — продолжает чиновница. — Почему платят за питание? Не думаю, что в круглую сумму выливается, учитывая, что половину оплачивает бюджет райисполкома".

Минобразования: уроки физкультуры в Дятлово бесплатные

В свою очередь пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая заявила, что платить за уроки физкультуры ни в коем случае нельзя. По её словам, после звонка журналиста министерство связалось с Дятловским райисполкомом.

"Начальник отдела образования Дятловского района сообщила, что занятия физкультурой в бассейне бесплатные. В рамках школьной программы за занятия платить не надо", — рассказала Высоцкая.