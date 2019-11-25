С начала года в России прошло почти полторы тысячи протестных акций 25.11.2019, 18:21

Митинг на проспекте Сахарова в Москве, август 2019 года

В РФ количество митингов, пикетов и забастовок является рекордным за последние несколько лет.

С начала года в России прошли 1443 протестные акции. Таковы данные Центра социально-трудовых прав, специалисты которого ежеквартально отслеживают протестную активность россиян, пишет «Радио Свобода».

В Центре подчеркнули, что нынешнее количество митингов, пикетов и забастовок является рекордным за последние несколько лет.

Отдельно социологи отметили, что количество протестов резко увеличилось в период с июля по сентябрь. Катализатором недовольства граждан стали недопуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, строительство мусорного полигона в Шиесе и массовые увольнения врачей.

По словам руководителя группы мониторинга Центра социально-трудовых прав Анны Очкиной, только за третий квартал года россияне выходили протестовать 580 раз. Очкина назвала это число "знаковым", добавив, что "предел терпения в социальном секторе исчерпан".