Польша и Дания будут развивать ветроэнергетику на море 1 25.11.2019, 18:37

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Президент Анджей Дуда (справа) на встрече с кронпринцем Дании Фредериком.

фото: PAP/Radek Pietruszka

Газопровод «Балтийская труба» пройдет по дну Балтийского моря.

В Польше находятся с визитом наследник престола Дании принц Фредерик и принцесса Мэри Элизабет. Это связано в частности со столетием возобновления польско-датских дипломатических отношений, передает «Польское радио».

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с кронпринцем Фредериком отметил многовековые, тесные отношения между двумя странами. Как он напомнил, основатель польского государства князь Мешко I выдал свою дочь за датского правителя. А 17 лет назад Копенгаген стал столицей, в которой Польша завершила переговоры, предшествовавшие ее вступлению в Европейский союз.

Анджей Дуда отметил, что Балтийское море стало пространством очень интенсивного польско-датского сотрудничества. Совместный газопровод «Балтийская труба» пройдет по дну Балтийского моря и позволит уменьшить зависимость стран от российского топлива: «Этот важный проект становится также катализатором польско-датского энергетического партнерства, которое включает также возобновляемые источники энергии».

Принц Фредерик добавил, что Дания и Польша хотят вместе развивать ветроэнергетику в море: «Энергетика и климат являются областями особой важности в польско-датских отношениях. Вскоре «Балтийская труба» соединит нас физически, но наше энергетическое партнерство быстро растет и выходит за рамки проблемы транспортировки газа. Датские и польские компании объединяют усилия для развития морской ветроэнергетики в Балтийском море. Это на благо всех — не только Польши и Дании, но и глобального климата».

Наследник датского престола отметил, что «польское экономическое чудо все еще живо, что можно увидеть в изменяющемся ландшафте центра Варшавы».