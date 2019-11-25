Как брестчанка похудела на 10 килограммов за четыре месяца 5 25.11.2019, 18:48

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Иллюстрационное фото

Похудевшие поделились правилами, которые помогли расстаться с лишним весом.

Иметь здоровый вес хочется многим — удается далеко не всем. У белорусов с удачным опытом похудения tut.by попросил не диетологических, а житейских советов: какие именно правила помогли сбросить вес?

Сбросил 60 кг за два года

Фото: из личного архива

Минчанин Вадим Глоба лишний вес начал «наживать» с 11-го класса: стал много есть, женился и вообще расслабился. Все как у всех:

— Сидячий образ жизни за компьютером, утром — чашка кофе, вечером — большая тарелка с едой. Разбил себе живот и разъелся до 156 килограмм при росте 190, — вспоминает парень.

В 30 лет минчанин захотел оценить, как видят его другие: включил камеру на телефоне, походил возле нее. То, что оказалось на видео, его, мягко говоря, не впечатлило.

Вадим решил кардинально все изменить: записался в ближайший клуб на тайский бокс.

— Бег я не рассматривал, с весом за 150 кг нагрузка была колоссальная. Таскать железо в тренажерке тоже мне не хотелось. А вот в боксе есть динамика: он подвижный, развивает выносливость и закаляет характер.

Фото: из личного архива

Втянулся не сразу: помогал клуб и тренеры, но три-четыре месяца было физически сложно. Половину тренировки Вадим просто смотрел, как занимаются другие, и только оставшуюся часть «пытался что-то делать» — качал пресс, пробовал подтягиваться. С последним выходило не очень. Зато сейчас — спустя четыре года — парень с легкостью выполняет упражнения на руки и даже залезает на канат.

Четыре года парень занимается выбранным видом спорта. Но помогло ему похудеть не только это. Вот что Вадим советует делать тем, кто стал на путь борьбы с лишним весом.

Готовить для себя. Это нормально, если еда будет отличаться от той, которую ест вся семья. Все приемы пищи стали равномерными: обязательный завтрак (у Вадима овсянка), в обед и на ужин — отварное мясо с овощами или гарнирами.

Не ходить в фастфуд-рестораны. За четыре года Вадим ни разу не сорвался: он полностью исключил из мест посещения рестораны быстрого питания. А еще вывел из рациона все, что хоть близко связано с фастфудом, — булочки, хот-доги, бургеры, шаурму.

Запастись терпением. Чтобы убрать лишние килограммы, Вадиму понадобилось два года. Важно было поверить, что это возможно, и сразу принять, что понадобится даже не месяц. Первый год после каждой тренировки Вадим вел учет своего веса, все записывал. Бывали моменты, когда вес месяц мог держаться на одном уровне. Но итог все равно был: главное, набраться сил и дождаться.

Похудела на 10 кг за 4 месяца

Фото: из личного архива

Зине Усик из Бреста 39 лет. Сейчас она фитнес-тренер, практикующий спортивный диетолог. Десять лет назад все было по-другому: брестчанка работала преподавателем музыки, а позже помогала мужу с развитием бизнеса — медовой лавки. Вела неактивный образ жизни. После рождения сына Зина стала стремительно набирать лишний вес. При росте 164 см весила 63 килограмма.

Выходом оказался зал и фитнес с утяжелением. Результат не заставил себя ждать: лишние килограммы удалось скинуть за 4 месяца. Первым помощником стало питание, только потом тренировки.

Фото: из личного архива

— Было мало мышечной массы, и не хватало выносливости, первых месяца три чувствовала себя немощной. Сложности возникли с тем, чтобы поставить правильную технику в тренажерном зале. Надо было перетерпеть, — вспоминает Зина.

Но из тренировочного процесса она не выпала и после похудения: за два года окончила курсы тренера, попробовала себя в международных соревнованиях и стала помогать людям, которые столкнулись с похожей проблемой.

Вот три совета от Зины тем, кто хотел бы стать стройнее.

Планировать еду на день вперед. С вечера брестчанка заботится о том, что будет есть завтра. Благодаря этому в семье вырабатывается дисциплина: во-первых, в холодильнике всегда есть продукты, во-вторых, готовая еда. Включать в рацион Зина рекомендует только натуральные продукты и много белка в каждый прием пищи (у нее это примерно 120 г в сутки). Самое опасное сочетание — сахар плюс жир: это «атомное» количество энергии.

Брать ссобойки. Зина всегда со своей едой и водой (воды пьет не менее 2,5 литра в сутки). В чемодане или сумке про запас хлебцы, яблоки, детские мясные консервы. Если вдруг ссобойку сделать не получилось, то в магазине она покупает творог, огурец и тунец — вот и полноценный прием пищи.

Хотя бы ходить. В график следует включить регулярные занятия физкультурой в тренажерном зале — или побольше ходить. И в идеале все это должно быть в удовольствие, без надрыва и желания сказать себе «хватит».