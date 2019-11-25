«Вместе - против одного»: У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста 1 25.11.2019, 19:18

1,264

В акции участвуют лидеры и сторонники оппозиционных политических партий.

У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста под слоганом – «Вместе - против одного», сообщает «Эхо Кавказа».

В эти минуты к участникам обращаются организаторы акции.К акции уже присоединились лидеры и сторонники оппозиционных политических партий.

Участники выступления опротестовывают провал в парламенте конституционного законопроекта о проведении пропорциональных выборов в 2020 году и требуют выполнения обещания, данного Бидзиной Иванишвили 24 июня. На территории около парламента мобилизованы правоохранителей, также машины скорой помощи.