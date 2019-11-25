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Правда о «выборах»
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Глеб: Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках

  • 25.11.2019, 19:28
Глеб: Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках
Александр Глеб

Такая конкуренция делает весь белорусский футбол гораздо интереснее.

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением об игре брестского «Динамо». Об этом пишет tribuna.com.

«Постоянно полные трибуны, праздник, здорово! Они сделали свое дело. Теперь будем надеяться, что они («Динамо» Брест – прим) достойно представят нашу страну в еврокубках и попадут в групповую стадию

Борисовчане были не хуже чемпиона, как и «Шахтер». Просто Бресту удалось пройти весь чемпионат более стабильно. Такая конкуренция делает весь белорусский футбол гораздо интереснее», – сказал Глеб.


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