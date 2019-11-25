«Зеленые человечки» ходят, будто из фильма «Марс атакует» 25.11.2019, 19:33

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Юрий Лелявский (справа)

Львовский журналист случайно стал свидетелем аннексии Крыма.

Львовский журналист Юрий Лелявский в 2014 году случайно стал свидетелем аннексии Крыма, а с началом российско-украинской войны работал на востоке, при этом дважды попадал в плен к пророссийским боевикам. О событиях в Крыму и на Донбассе, о том, как изменилась его жизнь после плена, о своих творческих журналистских планах Юрий Лелявский рассказывает Радіо Свобода (перевод — Крым.Реалии).

‒ В плену я был давно, в 2014 году, я его не воспринимал как глобальную трагедию ‒ отнесся к этому, как к нештатной ситуации во время войны. Конечно, после плена я стал несколько иным: начал ценить спокойную мирную жизнь, понимая, что она может измениться в любой момент.

‒ Когда вы решили пойти в армию?

‒ Такая мысль впервые появилась, когда на моих глазах произошла аннексия Крыма: я туда приехал как журналист, и мне многие вещи казались диковинкой. Какие-то «зеленые человечки» ходят, будто из фильма «Марс атакует» материализовались. Наши крымские военные базы какие-то «казаки войска Донского» блокируют.

Когда я в Крым собирался, мне журналист Андрей Куликов дал телефоны крымских татар, которые должны были мне помогать. И вот я приезжаю в Севастополь, вижу человека, описание которого было, ‒ а он ждет, пока я дам подтверждение, что я ‒ это я. Я показал паспорт с львовской пропиской.

‒ То есть процесс «идентификации» прошел успешно?

‒ Да. И знаете, что меня больше всего поразило: мои сопровождающие, крымские татары, были настроены по-боевому и были готовы защищать Крым. Они меня восприняли как законспирированного военного, приехавшего на разведку. И они мне говорили, что могут показать, где расположились «зеленые человечки», где искать чиновников, поддержавших Россию, и как лучше передвигаться в горах.

Я в Крыму много снимал, и когда наконец на телеканале «ZiK» вышел мой первый крымский сюжет, то мои новые крымские друзья очень расстроились: «Ой, ты действительно просто журналист». Я рад, что мой репортаж пошел в эфир, а они расстроились, что я не был законспирированным военным или разведчиком. И вот тогда мысль возникла, а почему бы мне действительно в армию не пойти.

‒ Вы в армию пошли через военкомат?

‒ Да. Но перед этим была у меня идея пойти в один из добровольческих батальонов, и из-за плена я туда так и не попал.

Дальше шел через военкомат, служил в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде с мая 2016 года на протяжении двух с половиной лет (до октября 2018 года).

Тогда в рядах Вооруженных сил было немало людей, которые никогда бы в армию не попали, если бы не началась российско-украинская война. Они не проходили срочную службу и имели в качестве военного опыта разве что военную кафедру. Я сам принадлежу к таким людям и для меня, как и для них, все, что происходило, было впечатляюще.

‒ Чем сейчас занимаетесь?

‒ Пишу сценарий и монтирую фильм о войне. Хочу, чтобы этот документальный фильм был понятен не только украинскому зрителю ‒ хочу, чтобы о событиях в Украине, о войне на востоке страны узнали и хотя бы немного поняли рядовые европейцы.

Поэтому для меня самая большая проблема ‒ это сценарий, он должен понятно и четко передать информацию потенциальному иностранному зрителю.