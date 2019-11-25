Главного врача Могилевской области уволили 25.11.2019, 19:38

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Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе.

Начальник главного управления здравоохранения Могилевской области Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе. Он был главным медиком области в течение четырех лет.

Об увольнении чиновника сообщили belsat.eu в приемной главного управления здравоохранения Могилевщины. «Последний рабочий день у него был 20 ноября», – отметили там.

Данные Жилина уже исчезли с сайта Могилевского облисполкома. Причины увольнения Жилина не сообщаются.

«Он был уволен по соглашению сторон. Больше я вам ничего сказать не могу», – заявили в отделе кадров.

Чиновник возглавил систему здравоохранения на Могилевщине в 2015 году. До этого он руководил Горецкой районной больницей.