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Правда о «выборах»
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Главного врача Могилевской области уволили

  • 25.11.2019, 19:38
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Главного врача Могилевской области уволили

Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе.

Начальник главного управления здравоохранения Могилевской области Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе. Он был главным медиком области в течение четырех лет.

Об увольнении чиновника сообщили belsat.eu в приемной главного управления здравоохранения Могилевщины. «Последний рабочий день у него был 20 ноября», – отметили там.

Данные Жилина уже исчезли с сайта Могилевского облисполкома. Причины увольнения Жилина не сообщаются.

«Он был уволен по соглашению сторон. Больше я вам ничего сказать не могу», – заявили в отделе кадров.

Чиновник возглавил систему здравоохранения на Могилевщине в 2015 году. До этого он руководил Горецкой районной больницей.


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