Главного врача Могилевской области уволили
- 25.11.2019, 19:38
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Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе.
Начальник главного управления здравоохранения Могилевской области Александр Жилин лишился своей должности на прошлой неделе. Он был главным медиком области в течение четырех лет.
Об увольнении чиновника сообщили belsat.eu в приемной главного управления здравоохранения Могилевщины. «Последний рабочий день у него был 20 ноября», – отметили там.
Данные Жилина уже исчезли с сайта Могилевского облисполкома. Причины увольнения Жилина не сообщаются.
«Он был уволен по соглашению сторон. Больше я вам ничего сказать не могу», – заявили в отделе кадров.
Чиновник возглавил систему здравоохранения на Могилевщине в 2015 году. До этого он руководил Горецкой районной больницей.