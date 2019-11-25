Как белорусам подготовить авто к зиме 25.11.2019, 19:57

Что делать, чтобы машина нормально эксплуатировалась в зимних условиях.

Советы водителям, что нужно сделать, чтобы автомобиль нормально эксплуатировался в зимних условиях, даёт для vgr.by эксперт Виктор Светницкий.

Шины важнее всего

При температуре +8 и ниже летние шины хуже справляются с дорожным покрытием, а значит, теряют эффективность. Следует помнить, что шины играют главную роль в безопасности на дорогах, поэтому нужно обязательно ставить на колёса зимнюю резину. Что касается шипов, они помогут в езде разве что по льду. В снегу или на асфальте толку от них нет. После замены шин желательно сделать развал-схождение.

Проверить аккумулятор и электрооборудование

Часто автолюбители не могут завести машину в мороз, поэтому перед наступлением холодов не лишне проверить зарядку аккумулятора, работу генератора и систему ABS.

У дизельных автомобилей важно посмотреть свечи накала, поменять топливный фильтр.

Что с маслом

Моторное масло меняется в зависимости от пробега или раз в год. Если подходит время, то лучше сделать это осенью перед наступлением холодов. Вместе с масляным фильтром не помешает заменить воздушный, а также фильтр салона — он предотвратит запотевание стёкол. Нужно проверить ареометром плотность охлаждающей жидкости.

Подвеска

При люфте и неисправностях подвески автомобиль перестаёт слушаться водителя на дороге. Проверьте амортизаторы — на скользкой дороге авто может занести. Не забывайте о тормозной системе: дисках, колодках, тормозных трубках и шлангах.

Обработайте уплотнители

Часто бывает, что при перепаде температур двери примерзают к резиновым уплотнителям. Не допустить этого поможет силиконовая смазка, которую продают в любом автомагазине или гипермаркете. Прежде чем её нанести, необходимо помыть машину и высушить уплотнители. Повторять процедуру стоит раз в месяц.

Мыть или не мыть

Зимой желательно заезжать на мойку хотя бы раз в неделю, чтобы очистить нижнюю часть кузова и различные элементы от песчано-соляной смеси, разрушающей автомобиль.

Как прогревать авто в морозную погоду

Автоэксперт советует прогревать автомобиль до первой отметки на датчике температуры охлаждающей жидкости. Это 3–5 минут или 50-60 градусов на приборной панели.

Что должно быть в машине зимой

От ЧП на дорогах не застрахован никто, но особенно неприятно, когда внештатная ситуация случается в холода. В автомобиле нужно иметь лопату для очистки снега, провода для «прикуривания» аккумулятора, буксировочный трос, скребок для льда, перчатки, фонарик, размораживатель замков или водоотталкивающую жидкость WD-40. Отправляясь в дальнюю дорогу, позаботьтесь о запасе топлива.