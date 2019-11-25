Видеофакт: На МКАД «учитель» на VW тормозил перед груженой фурой 7 25.11.2019, 20:43

3,216

Водителю не понравился маневр грузовика.

«Таких „учителей“ я встречаю несколько раз в день», — спокойно реагирует дальнобойщик Павел на происшествие, которое произошло почти месяц назад на МКАД: его зафиксировала камера видеорегистратора, а ролик разместили в группе «Инцидент Минск» во «Вконтакте», пишет tut.by.

Суть его такова: маневр по перестроению Павла не понравился водителю VW, из-за чего тот опередил фуру и несколько раз затормозил перед ней.

— Это было 30 октября утром. Ехал на МКАД возле Куропат на Mercedes Actros с полностью загруженным полуприцепом. Выехал в крайнюю левую полосу для опережения. Я никому не мешал, в зеркало видел, что микроавтобус ехал по этой полосе далеко, метров за 500, — рассказал Павел. — Потом он меня догнал и начал мигать фарами, уступай, мол. После этого я перестроился во вторую полосу.

На видеозаписи видно, как микроавтобус VW опередил фуру, перестроился перед ней во вторую полосу и затормозил несколько раз. Это заставило дальнобойщика резко нажать на педаль тормоза, чтобы не врезаться в VW. При торможении раздался удар.

— Удара я испугался, подумал, что стукнулся. Начал тормозить и съезжать на обочину — посмотреть, что с машиной. Смотрю, тот микроавтобус тоже приостанавливается и съезжает.

Оба водителя вышли из автомобилей, подошли друг к другу и начали разговаривать. При этом Павел осмотрел авто — повреждений не было.

— Мужчина из VW представился как начальник или замначальника ГАИ Центрального района Минска, фамилию свою назвал, да я не запомнил. Сказал, что он сейчас не при исполнении, а так бы он со мной по другому разговаривал. Сделал мне замечание за выезд в крайнюю левую полосу. Он не кричал, говорил спокойно, я подумал, что точно гаишник.

В разговоре с журналистами Павел отметил: «да, виноват, нарушил». Однако он недоумевает, если тот водитель действительно «начальник ГАИ», то разве ему можно подрезать и учить на дороге? А узнав, что мужчину из микроавтобуса может ждать разговор с ГАИ, попросил сильно того не наказывать.

В МВД Беларуси по данному инциденту сообщили, что нет информации о том, что этот водитель VW — сотрудник ГАИ. В настоящее время милиция проводит проверку.