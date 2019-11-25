Минчане - чиновникам: Шанхай построите, а с нами что будет? 25.11.2019, 21:07

1,178

Бурное обсуждение высокоплотного строительства возле метро «Ковальская Слобода».

Минчане уже и забыли о том, что общественные обсуждения могут быть жаркими — ничего интересного за последнее время народу не предъявляли, а туда, где горожане и хотели бы высказаться, их не зовут, пишет «Онлайнер».

Но вот проект высокоплотной застройки в границах улиц Аэродромной — Авакяна — Воронянского — Левкова (иными словами, территории недалеко от будущих станций метро «Ковальская Слобода» и «Аэродромная») взволновал сердца неравнодушных жителей города. Сегодня в зале заседаний администрации Октябрьского района собрались две сотни людей, чтобы понять, что же все-таки будет строиться возле и без того плотного «Минск-Мира» и куда деваться тем, кто уже живет на этой земле в своих домах (снести собираются более 150 частных построек).

Еще до начала мероприятия стало понятно, что незамеченным это общественное обсуждение не пройдет — люди все прибывали и прибывали, обсуждая наболевшие темы: «а куда нас денут?», «зачем нас трогать? и ради чего — ради многоэтажек!», «да зачем тут высотки ставить, итак в поликлинику не попасть — по два часа в очереди сидим».

Небольшой зал заседаний, расположенный в администрации Октябрьского района, очень быстро заполнился людьми. И это при том, что встречу назначили на 17 часов — время, когда большинство еще на работе или только выходит с нее. Когда сидячие места закончились, минчане начали занимать места в проходе: «У нас везде очереди, даже в исполкоме», — горько шутили люди. Очевидно, что местные чиновники не были готовы к такому наплыву.

Скученность и неопределенность только раздражала собравшихся, тем более что время шло, а официальная часть все не начиналась: ждали заместителя главы администрации Павла Тома, который как раз курирует вопросы строительства. В 17:15, когда публика была уже накалена, чиновник вошел в зал и «таинство» общественного обсуждения началось.

Разработкой ПДП названной территории по традиции занималось «Минскградо», заказчик — Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (на собрании никто от этой организации не присутствовал). Ответ за всех держала разработчик проекта Ольга Степанкович. Как уже известно, 53 гектара земли возле «Минск-Мира» собрались преобразовать: частные дома пустить под бульдозер, а на их месте возвести многоэтажки (с ходу уточняется, что застройка будет высокоплотной), многофункциональные центры и паркинги. Местечко также нашлось для детского сада на 330 мест и школы на 1000 с лишним учеников. Благоустроить обещают и парк на улице Левкова. О поликлиниках и новых больницах — ни слова: их не будет, мол, и так хватает.

В связи с новым большим строительством предстоит реконструкция всех дорог, завязанных на этом квартале, и строительство двухуровневой развязки.

— Территория имеет высокую градостроительную ценность и коммерческую привлекательность, а с связи с ее соседством с кварталом «Минск-Мир» привлекательность только повышается. Для строительства район благоприятный, — зазвучали слова из презентации, больно резанувшие по ушам собравшихся.

— Да, конечно, только эта привлекательность почему-то не для нас.

— Все для инвестора, а на людей плевать.

— Так дайте нам разрешение, и мы каждый построим себе коттедж, как хотим, — послышались возмущенные голоса в зале.

Но генплан и ПДП такие штуки, что их вроде обсуждают-обсуждают, люди высказывают свое недовольство, а потом все происходит все равно так, как было запланировано кем-то заранее. За очень редким исключением.

Прослушав лекцию о том, насколько прекрасен их участок земли и что в скором времени (ориентировочно до 2025 года) на пока усадебных гектарах материализуется 1754 квартиры (это 88,1 тысячи квадратных метров), а численность «местного» населения увеличится с 5 тысяч человек, до 7,7 тысячи, люди начали задавать вопросы.

— Что ж вы делаете? Те многоэтажки, что есть, уже друг на друге, никакой зелени вокруг них, а вы собираетесь продолжать плотную застройку? Вы Шанхай строите?

— Мы сохранили сквер и максимально постарались, чтобы не подлежали застройке участки, которые можно выделить под озеленение и закрепить в схеме озелененных территорий Октябрьского района. Естественно, мы не можем создать какую-то большую ландшафтную зону за счет сноса усадебной застройки. Никакой экономики в этом нет, — прагматично разложила «зеленый вопрос» автор проекта. — Внутри квартала обеспеченность зелеными насаждениями будет в соответствии с нормативами.

— Но ведь частный сектор — это легкие города. А вы его сносите и застраиваете высокими домами!

— Ваш квартал не соответствует тому, как должен выглядеть центр города. Вокруг вас снесена уже вся застройка давно. Здесь сноса не было просто потому, что не получала развития эта линия метро. Мы действуем в рамках генерального плана: это зона жилой высокоплотной смешанной застройки, — парировала Ольга Степанкович.

- Почему вы не проектируете поликлиники и больницы? По полмесяца надо ждать, чтобы попасть к специалистам. А уж если в больницу надо, то и дольше можно ждать «приглашения». Где эти объекты, почему только дома рисуете?

— Обеспеченность поликлиниками есть. Проблема в том, что там нет специалистов.

Возможно, обеспеченность поликлиниками специалист учитывала, суммируя имеющуюся 38-ю и две новые поликлиники, которые будут построены в «Минск-Мире». Чтобы вы понимали расклад: первая поликлиника «мирового финансового и бизнес-центра» в следующем году только начнет проектироваться. То есть о вводе ее в эксплуатацию пока приходится только мечтать.

— А что с нами будет? Кто застройщик? Мы хотим знать, что нам взамен дадут и куда нас вышлют, так как наши жилищные условия определенно ухудшаются.

— По-человечески я вам могу только посочувствовать, но я не думаю, что условия не будут ухудшены, — вела диалог с людьми специалист. — Но сейчас этот вопрос не рассматривается.

Услышав ответ, что во время обсуждения ПДП имущественные вопросы не освещаются и даже примерные сроки реализации неизвестны (будет инвестор — будут деньги и строительные дела, нет значит нет), многие ушли: «Зачем вы тогда людей собирали, одно разочарование».

— Функциональное зонирование территории — то, как она может и не может быть использована, — вновь объяснял Павел Тома. — Остальное решается на других этапах.

— Нас как в средние века — кидают от одного хозяина к другому, можно даже сказать, продают, — подвел итоги встречи один из жильцов сносимого квартала.