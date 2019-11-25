Названы лучшие курорты Польши для оздоровления 1 25.11.2019, 21:18

Фото: www.travelshelper.com

Всего туристам предлагается 45 курортов на любой вкус.

Польша - гостеприимная, безопасная страна, близкая нам по духу и языку. Помимо полюбившегося белорусам шопинга и качественной экскурсионной программы (чего стоит один Гданьск!) Польша также может предложить туристам отдых на балтийских курортах и оздоровление в комфортабельных санаториях, пишет tio.by.

Главные лечебные ресурсы Польши - термальные воды, минеральные источники, лечебные грязи и соляные пещеры. Туристам предлагается 45 курортов на любой вкус: от северных пляжей, омываемых Балтикой, до соляных пещер в южной части страны.

Говоря о лечении в Польше, стоит отметить хорошее соотношение цены и качества: современное оборудование в оздоровительных центрах соответствует высоким европейским стандартам, но при этом национальная валюта Польши - злотый - позволяет предлагать туристам конкурентоспособные цены на лечение. Бонусом - балтийские пляжи с сосновыми лесами и целебным морским воздухом.

Среди самых известных и популярных мест для оздоровления в Польше стоит выделить курорты Величка, Крыница-Здруй, Колобжег и Цехоцинек. Каждый из них готов предложить туристам свои “фишки”, о которых речь пойдёт ниже.

Величка

Соляная шахта в Величке - целый подземный комплекс с коридорами, часовнями, конференц-залами и камерами из белой соли. Этот известный объект (шахта, к слову, входит в список наследия ЮНЕСКО) посещают миллионы туристов, но не все из них знают, что в Величке есть свой уникальный подземный медицинский центр с уникальным лечебным микроклиматом. На оздоровление в Величку приезжают люди, страдающие от различных заболеваний органов дыхания (в том числе от астмы и бронхита), а также от аллергии.

Фото: www.travelshelper.com

Санаторий в Величке расположен всего в 10 километрах от Кракова, а удобная логистика позволяет туристам и лечиться, и получать впечатления от прогулок по городу с тысячелетней историей, который некогда был столицей Польши. Средневековая планировка старого города в Кракове сохранилась до сих пор. Обязательно поднимитесь к замку Вавель и погуляйте площади, на которой в средние века находился крупнейший рынок в Европе.

Крыница-Здруй

Колыбель польской бальнеологии, курорт Крыница-здруй предлагает отдыхающим минеральные источники различного состава. Санаторий специализируется на лечении болезней пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, гинекологических заболеваний и нарушений обмена веществ (в том числе при диабете).

Фото: www.travelshelper.com

Также Крыница-здруй является горнолыжным курортом, что позволяет туристам совмещать лечение с активным отдыхом.

Колобжег

Колобжег - самый большой курорт на польской Балтике. Здесь можно и отдохнуть на море (Балтику, к слову, называют “море, которое лечит”), и пройти лечебные процедуры - предлагаются минеральные воды, солевые источники и лечебные грязи, которые особенно хороши при лечении ревматических заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата.

Колобжег предлагает туристам обширную санаторную базу и прекрасный курортный парк для прогулок. Летом здесь в меру прохладно и комфортно, лучшее время для отдыха на Балтике - июль-август.

В Колобжег удобно добираться из Берлина, откуда польские туроператоры делают групповые трансферы в сезон, - можно составить интересную и насыщенную программу путешествия.

Цехоцинек

Курорт Цехоцинек предлагает необычный вид лечения - связанный с градирнями, конструкциями, которые изначально служили для добычи соли выпариванием. Но со временем обнаружилось, что соляной раствор в них имеет лечебные свойства. Многие врачи считают, что солевые ингаляции полезны для очищения дыхательных путей и для укрепления всего организма. Сейчас градирни на курорте используются как природный ингаляторий под открытым небом.