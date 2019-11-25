«Верните наши деньги»: Жители Кыргызстана вышли на протест против коррупции 25.11.2019, 21:45

Бишкек, Кыргызстан. 25 ноября 2019 г.

Участники манифестации в Бишкеке потребовали от властей принять меры по докладу СМИ о крупномасштабном отмывании денег.

Сотни людей собрались в понедельник у здания правительства Кыргызстана, требуя, чтобы власти отреагировали на результаты проведенного СМИ расследования предполагаемого отмывания денег на сумму 700 миллионов долларов с участием бывших высокопоставленных чиновников страны, передает «Голос Америки».

Кыргызстан, страна, на территории которой расположена российская военная авиабаза, с политической точки зрения, является наименее стабильным государством в Центральной Азии. Протесты, переросшие в беспорядки с применением насилия, дважды приводили к отстранению от власти президентов страны (в 2005 и 2010 годах).

Опубликованный в этом месяце доклад содержит утверждение, что группа лиц, обладающих широкими связями, в течение многих лет занималась контрабандой китайских товаров в Кыргызстан, а затем переводила доходы за рубеж.

Кыргызский частный новостной сайт Kloop, а также Радио Свободная Европа / Радио Свобода и группа европейских новостных агентств под названием Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), которые совместно подготовили доклад, утверждают, что основным источником, использованным при составлении документа, был бизнесмен китайского происхождения, позднее поссорившийся со своими бывшими партнерами в Кыргызстане.

Бизнесмен был застрелен в Стамбуле в этом месяце.

В понедельник около 500 человек собрались на площади возле главного правительственного здания в Бишкеке, требуя расследования этого вопроса и отставки высокопоставленных чиновников, отвечающих за борьбу с финансовыми преступлениями.

Некоторые несли плакаты с надписью «Верните наши деньги» и «Кыргызстан не беден, Кыргызстан грабят».

Правительство Кыргызстана заявило, что расследует обвинения, высказанные в докладе.