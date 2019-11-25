Священник: Калиновский боролся не за власть для себя, не ради собственной пользы, а ради людей 2 25.11.2019, 21:55

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Гродненский священник рассказал, как это – идти рядом с повстанцами.

Отец Андрей Крот, священник гродненской греко-католического прихода Матери Божьей Фатимской, посетил перезахоронение повстанцев в Вильнюсе и служил молебен за их покой. Он рассказал hrodna.life, что чувствовал, когда шел в процессии рядом с Кастусем Калиновским.

– Я сначала не собирался ехать на похороны Кастуся Калиновского. Боялся, что предстоит пройти много формальностей, согласований, чтобы попасть на церемонию. Но когда узнал, что в рамках захоронения планируется и греко-католическая служба, сам пошел к своему церковному руководству и выразил желание ехать.

Для меня это было важно, так как событие историческое. К тому же я имел возможность несколько раз молиться на месте родительского дома Калиновского в Якушовке, в Свислочи, где он учился. Поэтому личность Кастуся Калиновского мне близка. И еще для меня участие в похоронах – это такое выражение признательности человеку, который боролся за свободу нашей Родины и возрождение Греко-католической (Униатской) Церкви, – говорит отец Андрей.

Священник участвовал в процессии, в греко-католической литургии за упокой Константина Калиновского и его соратников в субботу в базилианской церкви св. Троицы, был одним из четырех священников, служивших это богослужение. Посетил концерт группы “Dzieciuki”, хотя обычно не ходит на такие мероприятия.

“Но здесь мне важно было встретиться с белорусами, которые приехали в Вильнюс в эти дни, среди которых было также много верующих нашей Церкви или просто старых знакомых.

Для меня этот концерт стал чем-то вроде поминального ужина, когда после похорон собираются друзья и знакомые умершего и вспоминают о его жизни. Здесь музыканты, наша гродненская группа “Dzieciuki”, солист которого Александр Денисов, кстати, крещен в нашей Церкви, вспомнили в своих песнях и о Калиновском, и о других повстанцах, и вообще о всех безвинно погибших на нашей земле”.

– Как это – идти рядом с Калиновским? Что вы почувствовали?

– Разные были мысли. Во-первых, тронуло то, что люди пролежали в земле 155 лет, казалось бы, исчезли навсегда. А тут их тела нашли, и с большой честью хоронят, по-человечески и по-христиански. Это для меня такой знак, что, если даже по-человечески какое-то наше дело кажется безнадежным, то у Бога свои планы, возможно, принесет оно плоды только через 100 лет, а почета мы дождемся только через 150, – улыбается отец Андрей. – Во-вторых, почувствовал гордость за белорусов, которые, несмотря на трудности (визы, билеты, рабочий день и т.д.) приехали на похороны своих героев. Такой достойный человеческий поступок.

В-третьих, поразило торжество церемонии – высокие представители светских и церковных властей разных стран, военная атрибутика, люди с флагами разных стран и т.д. И одновременно простота – процессия шла по улицам, где люди занимались обычными делами – работали, сидели в ресторанах, спешили по своим делам. Словно сам Калиновский в компании соратников шел по Вильнюсу.

– Почему для вас Калиновский – герой?

– Потому что осмелился бросить вызов империи и начал бороться за свободу своей Родины и за достоинство человеческой личности, имея небольшие шансы на победу. Он боролся не за власть для себя, не ради собственной пользы, а ради людей. Мечтал не только о независимости Польши или Беларуси, а о том, чтобы вчерашние крепостные, почти рабы, получили не только кажущуюся, но настоящую свободу. У кого-то из историков читал: это Калиновскому удалось, так как царские власти, чтобы лишить повстанцев поддержки крестьян и избежать восстаний в будущем, выполнили программу Калиновского и его соратников. Поэтому жертва Константина не была напрасной, – говорит отец Андрей Крот.