Названы суперпродукты для улучшения работы организма 25.11.2019, 22:12

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Употребление этих простых продуктов повлияет на общее состояние здоровья.

Врачи перечислили суперпродукты для улучшения функционирования кишечника. Многочисленные исследования показывают, от состояния кишечника зависит общее здоровье человека. При этом воспаления не только нарушают состояние желудочно-кишечного тракта, но и ухудшают работу мозга, пишет lenta.ua.

В настоящий момент в США 61% населения имеет эти проблемы, а во всем мире таких людей от 10% до 15%. Научные работники отмечают, проблем с пищеварением можно избежать, если следить за рационом. Для этого в него нужно добавить суперпродукты, которые нормализуют работу ЖКТ. Многие их них являются доступными и доказали свою пользу.

Наиболее распространенным является картофель, являющийся источником устойчивого крахмала и нерастворимой клетчатки. Употреблять его лучше всего в вареном виде, предварительно охладив.

Далее следует кефир. Пробиотические свойства молочного напитка давно известны и не вызывают сомнения. Он обеспечивает противогрибковую защиту и имеет антибактериальное воздействие.

Для стимулирования желудочной кислоты ученые советуют добавлять в пищу имбирь.

Полезен для желудка и мед. Продукт помогает избавиться даже от последствий язвы. Желающие получить полезные бактерии должны обратить внимание на чай Комбуча.

Замыкает список мясо на кости. Оно не только воздействует на кишечник, но и укрепляет здоровье суставов. Не менее полезен и костный бульон. Блюдо обеспечивает организм аминокислотами, выступающими противомикробным барьером. Кроме того, его также полезно употреблять при язве.